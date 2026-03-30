Știri 30 martie 2026

S-a născut în a doua jumătate a secolului al VI-lea şi era originar din Palestina.Timp de 40 de ani a dus o viaţă ascetică, apoi a devenit îndrumător al monahilor din Sinai, unde a rostit cuvinte de învăţătură în duminici şi sărbători.A fost ales egumen al Sinaiului, perioadă în care a redactat opera sa de căpătâi, intitulată „Scara” sau „Scara Raiului”, una dintre cele mai cunoscute cărţi de spiritualitate creştin ortodoxă.Din acest motiv, sfântului i s-a atribuit şi supra-numele de Scărarul.Sfântul Ioan Scărarul s-a mutat la Domnul în jurul anului 649.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji mâine dimineață la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.45, Sfânta Liturghie.

Seara, de la ora 18.00, va lua parte la Concertul prepascal „În vremea aceea…”, care se va desfășura la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța.

Miercuri, de la ora 15.45, va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Maria Egipteanca” sau Capela tinerilor, de la intrare în stațiunea Mamaia, apoi de la ora 19.00, Ierarhul Tomisului va asista la Concertul prepascal „În vremea aceea”, care va avea loc la biserica „Sfânta Treime” din municipiul Tulcea.

Astăzi se împlinesc 37 de ani de la mutarea la Domnul a părintelui Nicolae Steinhardt.

S-a născut pe 29 iulie 1912, într-o familie evreiască și a fost fiul inginerului și arhitectului Oscar Steinhardt.

S-a convertit la religia creștină ortodoxă în închisoarea de la Jilava, și-a luat numele de fratele Nicolae și s-a călugărit după punerea sa în libertate.

Este autorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul fericirii și a fost doctor în drept constituțional.

Părintele Nicolae Steinhardt a trecut la cele veșnice pe 30 martie 1989 la Baia Mare.

Constănțenii sunt invitați la tradiționalul concert prepascal ”În vremea aceea…” al Coralei Armonia.

Fresca muzicală pentru soliști, cor și orchestră este compusă de preotul Ion Popescu Runcu și reprezintă o transpunere pe note a Patimilor lui Iisus care se finalizează cu Învierea Mântuitorului.

Concertul este dirijat de Arhidiacon Ion Iulian Dumitru.

Evenimentul se va desfășura mâine, de la ora 18.00, la Teatrul Național de Operă și Balet “Oleg Danovski” din Constanța.

Intrarea va fi liberă.

CRTS Constanța a anunțat programul de donare de sânge de săptămâna viitoare.

Astfel, de luni 6 aprilie până joi 9 aprilie, acesta va fi deschis pentru donare între orele 7.30 și 13.30.

De vineri 10 aprilie până luni 13 aprilie, Centrul va fi închis,

deoarece sunt zile de sărbătoare legală.

O parte din constănțeni, dar și cei din localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea și Eforie Nord vor rămâne fără apă potabilă.

Din cauza unor lucrări, apa va fi sistată timp de 40 de ore, din această noapte, de la ora 22:00, până miercuri, la ora 14:00.

Vor fi afectați de lipsa apei constănțenii din zonele Medeea, Industrială, Cartierele CET, Viile Noi, Km 4-5 și Zona Comercială Constanța Sud.

Totodată, din această noapte de la ora 22.00, până mâine la ora 14.00, se va sista furnizarea apei potabile și în cartierele I.C. Brătianu și Palas.

Camera Deputaţilor a adoptat ordonanţa de urgenţă care reglementează activitatea lucrătorului casnic.

Actul normativ, aflat în vigoare din anul 2024, prevede plata muncii prin tichete valorice, care includ contribuţii la asigurările sociale şi de sănătate.

Potrivit legii, prin înrolarea în platformă și furnizarea serviciilor în baza tichetelor valorice, lucrătorii casnici beneficiază de asigurări de pensie şi sănătate, cu condiţia preschimbării a cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice, respectiv 1.275 de lei pe lună.