Știri 31 martie 2026

Cu acest prilej, de la ora 15.45, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Maria Egipteanca” sau Capela tinerilor, de la intrare în stațiunea Mamaia.De la ora 19.00, ierarhul nostru va asista la Concertul prepascal „În vremea aceea”, care va avea loc la biserica „Sfânta Treime” din municipiul Tulcea.Joi, de la ora 15.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sf. Maslu la Biserica Sf. Cruce și Sf. Calinic de la Cernica, din cartierul Compozitorilor.

Constănțenii sunt invitați la tradiționalul concert prepascal ”În vremea aceea…” al Coralei Armonia.

Fresca muzicală pentru soliști, cor și orchestră este compusă de preotul Ion Popescu Runcu și reprezintă o transpunere pe note a Patimilor lui Iisus care se finalizează cu Învierea Mântuitorului.

Concertul este dirijat de Arhidiacon Ion Iulian Dumitru.

Evenimentul se va desfășura astăzi, de la ora 18.00, la Teatrul Național de Operă și Balet “Oleg Danovski” din Constanța.

Intrarea va fi liberă.

CRTS Constanța a anunțat programul de donare de sânge de săptămâna viitoare.

Astfel, de luni 6 aprilie până joi 9 aprilie, Centrul va fi deschis pentru donare între orele 7.30 și 13.30.

De vineri 10 aprilie până luni 13 aprilie, Centrul va fi închis, deoarece sunt zile de sărbătoare legală.

Alte 29 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi montate în Constanța.

Cele mai multe vor fi amplasate în garajul CT Bus, iar restul, în zona Poarta 6.

Ele vor deservi cele 22 de autobuze electrice intrate în gestiunea companiei de transport în comun care vor circula pe linia 2-43.

Intersecția dintre strada Constanței și bulevardul Năvodari din orașul Năvodari a fost reconfigurată.

Astfel, șoferii care vin de pe strada Constanței nu mai pot vira la stânga către pod.

Virajul este permis doar la dreapta, iar întoarcerea se va realiza la primul sens giratoriu.

Măsura a fost dispusă de Poliția Rutieră, ca urmare a numeroaselor accidente produse în această intersecție, pentru creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Preţurile carburanţilor în România îşi menţin trendul ascendent.

Preţul mediu al unui litru de motorină standard a ajuns la 10,33 lei, în timp ce varianta premium se vinde la preţuri care se apropie la majoritatea benzinăriilor de 11 lei pe litru.

Faţă de 28 februarie, preţul mediu al benzinei standard a crescut până acum cu 1,40 lei pe litru, iar în cazul motorinei cu 2,06 lei.

Guvernul anunţă primele măsuri concrete de reducere a birocraţiei.

Acestea sunt rezultate în urma sesizărilor făcute de cetăţeni pe platforma fără-hârtie.gov.ro.

Recent a intrat în vigoare obligaţia ca angajaţii de la Evidenţa Persoanelor să verifice datele de stare civilă în sistemul informatic şi să nu mai condiţioneze preluarea dosarelor pentru eliberarea unor acte de prezentare fizică a documentelor.

În cazul posesorilor de carte electronică de identitate, nu se mai solicită adeverinţa de domiciliu, deoarece băncile au primit deja accesul tehnic la baza de date a Evidenţei Persoanelor.