Știri 1 aprilie 2026

A trăit între anii 355-431, iar viața i-a fost scrisă de patriarhul Sofronie al Ierusalimului.La vârsta de 12 ani, a fugit de acasă și a devenit prostituată în oraşul Alexandria din Egipt.Mai târziu, a ajuns la Ierusalim, unde a realizat starea ei de păcătoșenie și a simțit o mare dorinţă de îndreptare.De aceea, a plecat în pustia de dincolo de Iordan, unde a vieţuit timp de 47 de ani.În această stare a fost descoperită de un preot pe nume Zosima care a și împărtășit-o cu trupul și sângele Domnului.Conform aceluiaşi preot, Cuvioasa Maria primise de la Dumnezeu daruri extraordinare, astfel încât a fost văzută cum mergea pe apa Iordanului și cum se înălța de la pământ în timpul rugăciunii.S-a mutat la Domnul în anul 431, în timpul împăratului Teodosie cel Tânăr.Sfânta Maria Egipteanca mai este cinstită și în a cincea duminică din Postul Mare.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji astăzi la biserica „Sfânta Maria Egipteanca” sau Capela tinerilor, din stațiunea Mamaia.

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, de la ora 15.45.

De la ora 19.00, va asista la Concertul prepascal „În vremea aceea”, care va avea loc la biserica „Sfânta Treime” din municipiul Tulcea.

Mâine, de la ora 15.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sf. Maslu la Biserica ,,Sfânta Cruce și Sfântul Calinic,, de la Cernica, din cartierul Compozitorilor.

CRTS Constanța a anunțat programul de donare de sânge de săptămâna viitoare.

Astfel, de luni 6 aprilie până joi 9 aprilie, Centrul va fi deschis pentru donare între orele 7.30 și 13.30.

De vineri 10 aprilie până luni 13 aprilie, Centrul va fi închis, deoarece sunt zile de sărbătoare legală.

Guvernul analizează reducerea accizei la carburanți.

Într-o primă etapă, măsura ar putea fi aplicată doar pentru motorină.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că această variantă este luată în calcul deoarece motorina a înregistrat cele mai mari scumpiri în ultima perioadă și reprezintă peste 70% din consumul de combustibil din România.

Șeful Executivului a precizat că în zilele următoare Guvernul va anunţa exact nivelul reducerii şi a adăugat că şi companiile din sectorul carburanţilor vor contribui la finanţarea măsurii.

Coaliția a decis plafonarea adaosului la alimentele de bază cu încă 3 luni.

Potrivit unui comunicat, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți.

Toneta de bilete și abonamente Primăverii s-a închis de astăzi.

Potrivit CT BUS, aceasta se află pe strada Eliberării în dreptul stației Dumitru Marinescu.

Măsura survine ca efect al implementării proiectelor de digitalizare și face parte din planul de reorganizare.

Călătorilor din zonă le este recomandat să meargă la toneta Eliberării, situată în apropierea stației Dezrobirii pentru achiziționarea și prelungirea abonamentelor, sau pentru cumpărarea de bilete.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc avertizează că întârzierea reluării circulației feroviare pe ruta Constanța–Mangalia riscă să afecteze deschiderea sezonului estival de la 1 mai 2026, în special în sudul litoralului.

Conform acesteia, situația pune în pericol și desfășurarea programului social „Litoralul pentru toți”.

Din acest motiv Federația solicită autorităților măsuri urgente pentru evitarea unor blocaje majore.