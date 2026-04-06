Știri 6 aprilie 2026

Această perioadă ne aduce aminte de Patimile, răstignirea şi moartea Domnului, iar fiecare zi din această săptămână are o semnificaţie deosebită.Astfel, astăzi Biserica pomeneşte pe fericitul Iosif şi pe fraţii săi, iar mâine ne aducem aminte de pilda celor zece fecioare.Miercuri se pomeneşte vinderea lui Hristos de către Iuda, unul din cei doisprezece apostoli precum şi ungerea cu mir a picioarelor Mântuitorului de către femeia cea păcătoasă.Joi ne aducem aminte de spălarea picioarelor ucenicilor de către Hristos, la Cina cea de Taină, de rugăciunea lui Hristos către Tatăl din Gradina Ghetsimani şi de prinderea lui Iisus şi ducerea la judecată.De asemenea, vineri, Biserica pomeneşte sfintele şi mântuitoarele Patimi ale Mântuitorului Hristos, iar sâmbăta ne aduce aminte de coborârea Mântuitorului la Iad, şi de eliberarea drepţilor prin biruinţa vieţii asupra morţii.În această săptămână, credincioşii sunt chemaţi să se ostenească printr-o postire mai aspră şi prin rugăciune mai intensă.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji săptămâna aceasta la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va oficia astăzi, de la ora 17.00, slujba Deniei.

Mâine și miercuri, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie, iar de la ora 17.00, slujba Deniei.

Joi, de la ora 6.30, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie, iar de la ora 16.40, slujba Deniei celor 12 Evanghelii.

Vineri, de la ora 9.00, va oficia slujba Vecerniei, în cadrul căreia va fi scos Sfântul Epitaf din Sfântul Altar, iar de la ora 17.00, va oficia slujba Deniei Prohodului Domnului.

CRTS Constanța a anunțat programul de donare de sânge de săptămâna aceasta.

Astfel, până joi, 9 aprilie, Centrul va fi deschis pentru donare între orele 7.30 și 13.30.

De vineri 10 aprilie până luni 13 aprilie, Centrul va fi închis, deoarece sunt zile de sărbătoare legală.

Ajutorul de deces a fost majorat.

Astfel, din 30 martie, acesta a crescut de la 8.620 la 9.192 lei.

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de înmormântare a crescut la 4.596 lei, de la 4.310 lei.

Guvernul a aprobat ordonanța privind reducerea temporară a accizei la motorină.

Astfel, acciza la motorina standard va fi redusă, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, plus TVA.

Reducerea se aplică odată cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților.

Prețurile alimentelor au crescut în acest an cu aproape 10% față de aceeași perioadă din 2025.

“După Paște, însă, sunt posibile noi majorări, în contextul creșterii costurilor cu energia”, a declarat președintele Romalimenta, Aurel Popescu.

El a anunțat că, în lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților care să limiteze impactul scumpirilor, organizația patronală a înaintat mai multe propuneri pentru a menține prețurile actuale la alimente.

Ministerul de Finanțe propune modernizarea sistemului caselor de marcat.

Astfel, bonul va fi transformat într-un document digital cu cod QR și număr unic de identificare.

Pachetul de măsuri propus în acest sens are ca scop creșterea transparenței, digitalizarea și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri.