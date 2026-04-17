Știri 17 aprilie 2026

Această sărbătoare ne aduce aminte de una dintre minunile Maicii Domnului, petrecută cu un orb.Înainte de a fi împărat, Leon cel Mare a găsit într-o pădure un orb, care i-a cerut apă.La îndemnul Maicii Domnului, Leon i-a dat orbului să bea apă dintr-un izvor, iar orbul s-a vindecat de orbirea sa.Pentru a mulţumi Maicii Domnului, când a ajuns împărat, Leon cel Mare a ridicat în apropierea izvorului o biserică pe care a numit-o Biserica cu hramul Izvorul cel Tămăduitor şi dătător de viaţă.Biserica se mai vede şi astăzi în Constantinopol, actualul oraş Istanbul.Sărbătoarea s-a generalizat în Biserica Ortodoxă în timpul secolelor 5 şi 6.În toate bisericile şi mânăstirile ortodoxe, după oficierea Sfintei Liturghii, se săvârşeşte slujba de sfinţire a apei, după o rânduială adecvată Săptămânii Luminate.Tot astăzi, este cinstită și Sfânta Icoană a Maicii Domnului – Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu.Sărbătoarea a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, începând din anul 2019.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine dimineață la biserica Sfântul Ștefan din proximitatea Gării Constanța.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 7.45, Sfânta Liturghie.

De la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Duminică, de la ora 7.45, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfânta Ecaterina” din Constanța.

Județul Constanța are un deficit de 40 de medici de familie.

Printre localitățile unde este nevoie de medici de familie sunt Năvodari, Agigea, Cumpăna și Valul lui Traian.

În acest context, CAS Constanța deschide o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară în localitățile cu deficit de medici de familie.

Legislația oferă posibilitatea medicilor nou veniți în localitate, de a încheia convenții de furnizare de servicii medicale, pentru o perioadă de 6 luni, în care aceștia își pot întocmi lista proprie de pacienți.

Tinerii sunt expuși la pericolul radicalizării, în mediul online.

Fenomenul constituie adoptarea unor convingeri, ideologii extremiste care circulă pe internet și care se pot manifesta prin acțiuni distructive, violente iar, în forma extremă, prin acte de terorism.

În acest context, Serviciul Român de Informații a lansat, recent, un program, denumit Previsio 2, prin care urmărește combaterea acestui risc în rândul tinerilor din mediile vulnerabile.

În județele Constanța și Tulcea, în program au fost organizate, până acum, acțiuni în care au fost angrenați aproximativ 50 de profesori și consilieri școlari.

Specialiștii spun însă, că grija părinților și educația primită acasă pot fi cele mai eficiente instrumente pentru combaterea acestui pericol.

Peste 150 de posturi ar urma să fie tăiate din aparatul de specialitate al primarului și de la SPIT din municipiul Constanța.

Măsura vine după aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 7.

Cele mai mari reduceri sunt la Poliția Locală, care pierde 74 de posturi.

De asemenea, Clubul Sportiv Municipal va rămâne cu o funcție de conducere și 16 de execuție.

Reorganizarea acestor instituții a fost votată în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Constanța.

O inițiativă legislativă ce prevede scutirea de impozit a locuințelor care nu beneficiază de racordare la utilități, a fost depusă în Parlament.

Dacă va deveni lege, autoritățile locale și centrale vor fi nevoite să accelereze investițiile în infrastructura de bază.

România are peste 3.000 de primării și 41 de consilii județene, însă, cu toate acestea, zeci de gospodării nu au apă curentă, canalizare și gaze.