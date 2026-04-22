Știri 22 aprilie 2026

Cu acest prilej, astăzi, de la ora 17.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va conduce o procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în parohia „Sfântul Gheorghe” din Mangalia, apoi va oficia slujba Vecerniei.Mâine dimineață, de la ora 8.00, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Gheorghe” din Constanța.Apoi, de la ora 15.30, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Gheorghe” din cartierul constănțean Palazu Mare.Tot mâine, de la ora 20.40, ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Astăzi este Ziua Pământului.

Această zi este celebrată din anul 1970, când un senator american a atras atenţia asupra schimbărilor climatice prin care trece planeta și a reuşit să declanşeze numeroase manifestaţii ecologiste de anvergură.

După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 de milioane de oameni din 141 de ţări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.

În anul 2009, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ şi expresie comună a dorinţei tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat şi mai verde.

Furnizarea căldurii în sistem centralizat în municipiul Constanța va fi întreruptă vineri, 24 aprilie.

Termoficare Constanța a precizat că inițial, sistarea furnizării căldurii trebuia să aibă loc pe 14 aprilie, însă a fost amânată, din cauza temperaturilor încă scăzute.

Constănțenii din sistemul centralizat de termoficare vor primi în continuare apă caldă în regim non-stop.

Mai multe zone din Constanța au rămas astăzi fără apă potabilă.

Pentru realizarea unor lucrări la intersecția străzii Bogdan Petriceicu Hașdeu cu Farului și a bulevardului Tomis cu strada Farului, RAJA a sistat furnizarea apei potabile de la ora 8.00, iar măsura este valabilă pană la ora 24:00.

Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone:

bulevardul Tomis, partea stângă, cu sensul de mers spre zona centrală, tronsonul delimitat de bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Petru Vulcan și perimetrul delimitat de străzile: bd. Al. Lăpușneanu – Farului și bd. Tomis.

CT BUS transmite proprietarilor de animale de companie care călătoresc cu autobuzele că trebuie să se supună reglementărilor legale.

Astfel, câinii de talie mare și medie trebuie să aibă botniță și zgardă scurtă.

Aceeași măsură se aplică și câinilor ghid pentru nevăzători.

În cazul animalelor de talie mică, acestea trebuie transportate în cuști speciale.

Proprietarul este obligat să dețină asupra sa carnetul de vaccinare și deparazitare actualizat al animalului.

Nerespectarea acestor obligații atrage amenzi și alte sancțiuni.

Constanța are de ieri o platformă digitală de informare.

Primăria Municipiului Constanța a lansat CTSeaUs, ce oferă acces rapid la atracții turistice, locuri de cazare, restaurante și evenimentele orașului, atât pentru turiști, cât și pentru constănțeni.

Platforma este realizată în parteneriat cu centrul de inovare al Universității „Ovidius”, CityInnoHub.

Prin această inițiativă, Primăria Constanța își propune să îmbunătățească accesul la informații și vizibilitatea ofertei turistice și culturale a orașului, în beneficiul turiștilor și al comunității locale.

Stomatologii care vor să facă gărzi în Urgența Spitalului Județean Constanța își pot depune dosarele, astăzi și maine.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța organizează o selecție de dosare, în vederea încadrării cu un contract de muncă cu timp parțial pentru medicii dentiști.

Programul liniei de gardă va fi de luni până vineri cu 17 ore, sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu 12 ore de gardă.