Știri 24 aprilie 2026

Ei au fost canonizaţi pentru susţinerea drepturilor românilor din Transilvania şi a propăşirii lor spirituale şi materiale.Tot astăzi sunt pomeniţi şi Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin din cetatea Durostorum, Silistra de astăzi.Aceştia au trăit în secolele 3-4, au fost ostaşi în armata romană şi au fost canonizaţi de Sfântul Sinod în anul 1955.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în această seară la mănăstirea Pantocrator din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

De la ora 21.00, Ierarhul nostru va face parte din soborul care va oficia Taina Sfântului Maslu, cu prilejul cinstirii capului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, adus la mănăstirea Pantocrator.

Mâine dimineață, de la ora 8.30, va săvârși Sfânta Liturghie, urmată de oficierea slujbei de parastas pentru părintele Nicodim, nașul de călugărie al Înaltpreasfinției Sale, la mănăstirea Crasna din județul Prahova.

Seara, de la ora 20.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Duminică, de la ora 8.00, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrala arhiepiscopală.

Circulația trenurilor pe ruta Constanța – Mangalia se reia temporar.

Potrivit CFR Constanța în perioada 30 aprilie, ora 11:00 – 04 mai, ora 16:00, se redeschide circulația trenurilor pe această rută.

Trenurile de călători nu vor opri în stația Costinești Tabără, ca urmare a lucrărilor desfășurate la clădirea de călători și la peroane.

ANPC reînființează Comandamentul Litoral pentru protecția turiștilor în sezonul estival.

Turiştii nemulţumiţi de serviciile operatorilor economici de pe litoral vor putea apela, şi în actualul sezon estival, care se deschide pe 1 mai, la Comandamentul special înfiinţat de ANPC.

Preşedintele ANPC, Csaba Bekesi, le-a cerut reprezentanţilor organizaţiilor patronale din zonă profesionalism şi respect faţă de clienţi.

Peste 1.000 de localităţi se confruntă cu un deficit de medici de familie.

Datele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate arată că ar fi nevoie de încă aproape 1.500 de specialişti pentru acoperirea nevoilor.

De asemenea, accesul la servicii medicale de bază rămâne inegal, mai ales în mediul rural, atrag atenția specialiştii.

Panourile stradale ajută la găsirea copiilor dispăruți.

MAI și IGSU utilizează gratuit panouri stradale din București și alte 17 orașe pentru a transmite rapid alerte de interes public.

Aproape 20 de alerte de acest fel au fost afişate pe panourile stradale de care beneficiază gratuit de la începutul anului MAI şi IGSU, iar cele mai multe alerte afişate, 12, au vizat copiii dispăruţi.

Mai multe categorii de pacienţi vor avea plătită prima zi de concediu medical.

Măsura se aplică pacienţilor cronici, celor incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţilor care beneficiază de spitalizare de zi, dar şi în cazul urgenţelor medico-chirurgicale.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat că, până acum, prima zi de concediu medical punea mulţi români în situaţia de a alege între a merge bolnavi la muncă sau a pierde bani, o situaţie pe care o consideră incorectă.