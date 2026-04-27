Știri 27 aprilie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Clădirea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța va intra în reabilitare din luna mai.

Astfel, activitatea artistică se va muta temporar în alte spații, anunță conducerea Teatrului.

Majoritatea spectacolelor vor avea loc la Sala de spectacol a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, iar

periodic, spectacole vor fi găzduite și de Casa de Cultură a Sindicatelor.

Elevii de clasa a VIII-a care nu au participat la simularea Evaluării Naționale de luna trecută își vor putea testa cunoștințele într-o nouă sesiune săptămâna aceasta.

Măsura vine din partea Ministerului Educaţiei, ca o soluție pentru elevii care nu au avut ocazia să participe la simularea desfășurată în perioada 16-30 martie.

La nivel național, peste 5.000 de elevi au fost afectați de boicotul profesorilor.

Noua lege a salarizării bugetare elimină indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat însă, că noua lege nu va duce la scăderea veniturilor, ci unele vor crește progresiv pentru a se ajunge la echitate între salariaţii bugetari. Şeful guvernului a precizat că legea trebuie să fie votată în luna august în Parlament, pentru ca România să nu piardă fonduri europene de 700 de milioane de euro prevăzute în PNRR.

Aproape toate marile lanțuri de benzinării din România au majorat considerabil prețurile la pompă, în acest weekend.

În unele stații, motorina a depășit din nou pragul de 9 lei pe litru, iar benzina s-a apropiat de aceeași valoare.

Este vorba despre o majorare de aproximativ 50 de bani pe litru, într-un timp foarte scurt, atât la benzină, cât și la motorină.

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind accesul lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România.

Actul normativ vizează diminuarea migraţiei ilegale, protejarea lucrătorilor străini, dar şi protejarea intereselor lucrătorilor români.

Printre cele mai importante prevederi se numără crearea unei platforme unice naţionale – WorkinRomania.gov.ro – prin care Guvernul va gestiona ‘transparent’, ‘sigur’ şi ‘digitalizat’ accesul lucrătorilor străini.

Utilizatorii care caută soluții pentru sănătate pe platformele de inteligență artificială se expun unor riscuri majore.

Un nou studiu a constatat că jumătate dintre informaţiile oferite drept răspuns la 50 de întrebări medicale erau ‘problematice’ şi că toate tipurile de inteligenţă artificială aveau erori.

Răspunsurile cele mai problematice au vizat celulele stem, sportul şi nutriţia.

Experții spun că “chat-boturile nu raţionează şi nu evaluează dovezile, şi nici nu sunt capabile să emită judecăţi etice sau bazate pe valori”.