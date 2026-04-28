Știri 28 aprilie 2026

Potrivit comunicatului Patriarhiei, este necesară intensificarea promovării unor politici și măsuri care să descurajeze dependența de jocurile de noroc și să ofere sprijin concret atât celor afectați, cât și familiilor acestora.Patriarhia Română își reafirmă angajamentul pastoral de a sprijini persoanele aflate în dificultate, prin consiliere spirituală, îndrumare și solidaritate comunitară.

Lucrările de reabilitare la Teatrul de Vară Mamaia vor fi reluate, după o pauză de cinci luni.

Anunțul a fost făcut de către administratorul public al județului Constanța, Ionela Costache, care a precizat că după intrarea în insolvență a firmei care executa lucrările și organizarea unei noi licitații, termenul a fost prelungit până în luna mai a anului viitor.

Proiectul prevede intervenții ample de consolidare, reabilitare și modernizare.

Scena va fi dotată cu echipamente moderne, iar cele peste o mie de scaune vor fi înlocuite.

Abonații constănțeni din sistemul centralizat vor rămâne fără apă caldă în perioada 3 – 8 mai.

Pentru desfășurarea unor lucrări ale societății Termoficare Constanța, este necesară oprirea totală a instalațiilor de producere din data de 3 mai, de la ora 22.00.

Reluarea furnizării apei calde se va face, etapizat, după finalizarea lucrărilor necesare în cadrul proiectului menționat.

Prețurile carburanților își continuă trendul ascendent.

Motivul îl reprezintă creșterea prețului barilului de petrol la 108 dolari, din cauza tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu.

În prezent, benzina costă în medie 8 lei şi 74 de bani, iar motorina 9 lei şi 12 bani.

Astfel, România se află pe locul șase între statele Uniunii Europene, cu cel mai mic preț la benzină și pe locul opt în topul statelor comunitare, cu cea mai ieftină motorină.

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România propune un pachet de măsuri urgente pentru reducerea facturilor la energie.

Printre soluţiile avansate se numără reducerea TVA la 5% pentru sistemele fotovoltaice, eliminarea taxei de cogenerare din facturi şi compensarea lunară a energiei livrate de prosumatori.

În plus, aceştia atrag atenţia că actualele reglementări îi dezavantajează pe cetăţenii care locuiesc la bloc, deoarece îi împiedică să beneficieze de energie regenerabilă.

ANPC a publicat pe site-ul propriu, un ghid al cumpărătorului de locuințe.

Scopul acestuia este de a ajuta oamenii să înţeleagă etapele tranzacţiei, să identifice riscurile şi să ia decizii informate.

În ghid, ANPC atrage atenţia că verificarea situaţiei juridice a imobilului şi a documentelor aferente este esenţială și subliniază rolul notarului public pentru legalitatea şi siguranţa tranzacţiei.

Salariul profesorului debutant va fi majorat de anul viitor prin noua lege a salarizării.

Acesta va crește cu aproape 900 de lei.

În prezent, un profesor debutant cu studii superioare câștigă lunar 3.770 de lei net.

De la 1 iulie 2027, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării pentru toți bugetarii, valoarea de referință de care se ține cont la calcularea salariilor va fi de 4.325 de lei, potrivit proiectului.