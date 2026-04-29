Știri 29 aprilie 2026

Aceasta a fost instituită prin lege, la 13 noiembrie 2007, în semn de recunoaştere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenţei şi a integrităţii teritoriale a României.Data este în legătură cu Înaltul Decret al Regelui Carol I din 29 aprilie 1902, prin care a fost instituit titlul de veteran de război, la a 25-a aniversare a mobilizării pentru cucerirea Independenţei de Stat a României.Din Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război fac parte aproximativ 80.000 de veterani ai Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial.

Primăriile mai multor orașe din țară au luat oficial decizii de a interzice activitatea sălilor de jocuri de noroc.

Acestea vor fi închise, pe măsură ce le expiră autorizațiile de funcționare.

La sfârșitul lunii februarie, Guvernul a adoptat prin ordonanță de urgență reforma din administrație și le-a oferit autoritaților locale dreptul de a decide dacă permit sau nu funcționarea sălilor de jocuri de noroc.

Peste 70% dintre afecțiunile coloanei vertebrale sunt cauzate de stilul de viață.

Specialiștii spun că printre factorii principali se numără excesul de greutate, sedentarismul și postura incorectă la birou sau în fața calculatorului.

De asemenea, tot mai multe studii indică o legătură directă între durerile de spate și starea emoțională a pacientului.

Prevenția, postura corectă, mișcarea și tratamentele moderne, precum infiltrațiile ghidate, pot reduce semnificativ durerea și riscul de dizabilitate, spun specialiștii.

România se află pe locul cinci în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online.

Peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor.

Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și îi expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari.

Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice.

Vremea se va răci accentuat de 1 Mai în toată țara.

ANM a emis o informare meteorologică de răcire a vremii valabilă până sâmbătă la ora 10.00.

Mâine și vineri va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri de 8–12 grade față de mediile normale.

Sunt anunțate ploi în mai multe regiuni, precipitații mixte la munte, unde va ninge la altitudini mari, brumă pe timpul nopților și intensificări ale vântului, potrivit ANM.

Autoritatea Navală Română anunță deschiderea oficială a sezonului de agrement nautic și intensificarea controalelor pentru siguranța navigației, din luna mai.

Reglementările vizează atât activitățile desfășurate pe apele navigabile interioare, cât și pe cele din zona maritimă costieră a Mării Negre.

În contextul creșterii fluxului de ambarcațiuni recreative, ANR face un apel la responsabilitate și le reamintește tuturor utilizatorilor că respectarea normelor legale este esențială pentru protecția vieții omenești și a mediului înconjurător.

Românii preferă variantele tradiționale de lectură și de educație.

Așa arată cele mai recente statistici realizate la nivel european.

Cei care vor să-și îmbogățească cunoștințele preferă cursurile cu prezență fizică și cărțile tipărite.

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința învățării digitale, arată datele Eurostat.

Puțin peste 10% dintre români au urmat un curs online, în comparație cu 60% în Olanda și Irlanda.