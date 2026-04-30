Știri 30 aprilie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

CRTS Constanța anunță că stocurile de sânge pentru grupele cu Rh negativ sunt în scădere.

Mâine, Centrul va fi închis, iar programul va fi reluat luni, 4 mai.

Astfel, donatorii sunt așteptați, de săptămâna viitoare, la sediul instituției de pe str. Nicolae Iorga, în intervalul orar 07.30 – 13.30.

Traversarea podului Giurgiu-Ruse costă 2 euro, la ieșirea din Bulgaria.

Plata se poate face fie numerar, la punctul de trecere, fie online, prin platformele oficiale.

În ceea ce privește vinieta, aceasta poate fi cumpărată în avans, online, pentru a evita cozile sau eventualele amenzi.

Abonații constănțeni din sistemul centralizat vor rămâne fără apă caldă în perioada 3 – 8 mai.

Pentru desfășurarea unor lucrări ale societății Termoficare Constanța, este necesară oprirea totală a instalațiilor de producere din data de 3 mai, de la ora 22.00.

Reluarea furnizării apei calde se va face, etapizat, după finalizarea lucrărilor necesare în cadrul proiectului menționat.

Trenul Leon a intrat în circulație de astăzi, pe ruta București Băneasa – Capu Midia.

Este primul automotor de tip Diesel Multiplu construit în România în ultimii 80 de ani și a revenit pe șine în minivacanța de 1 Mai, ca o alternativă la traficul rutier aglomerat.

Cursa este operată de o companie privată și asigură o conexiune directă între Capitală și nordul litoralului.

Durata călătoriei este de aproximativ 3 ore.

Guvernul german va introduce o „taxă pe zahăr” pentru băuturi răcoritoare, precum cola și limonadele.

Decizia vine pe fondul creșterii semnificative a cheltuielilor din bugetul de bază, determinate în special de costurile tot mai mari pentru apărare.

Potrivit unor surse din Ministerul de Finanțe, autoritățile de la Berlin iau în calcul nu doar introducerea taxei pe băuturile îndulcite, ci și majorarea taxelor pe alcool și tutun, precum și reducerea unor forme de sprijin financiar.

Porturile Constanţa din România şi Rijeka din Croaţia vor fi interconectate pentru a facilita transportul de mărfuri între estul şi vestul continentului.

Un memorandum de înţelegere în acest sens a fost semnat de delegaţia condusă de preşedintele Nicuşor Dan la summit-ul Inițiativei celor Trei Mări.

Țările reunite în formatul Inițiativei celor Trei Mări au interese comune de securitate și economice, a declarat președintele Nicușor Dan la Dubrovnik și a adăugat că statele din regiune trebuie să funcționeze ca o piață unitară.