Știri 1 mai 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Astăzi este Ziua Internaţională a Muncii.

În anul 1889, Congresul Internaţionalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internaţională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago.

Cu timpul, 1 mai a devenit sărbătoarea muncii în majoritatea ţărilor lumii.

În România, această zi a fost sărbătorită prima dată în anul 1890, iar în timpul comunismului se organizau manifestaţii ample pe străzi.

După anul 1990, 1 Mai nu mai are importanţă propagandistică, însă a rămas zi liberă, iar lumea o celebrează de obicei în aer liber.

Abonații constănțeni din sistemul centralizat vor rămâne fără apă caldă în perioada 3 – 8 mai.

Pentru desfășurarea unor lucrări ale societății Termoficare Constanța, este necesară oprirea totală a instalațiilor de producere din data de 3 mai, de la ora 22.00.

Reluarea furnizării apei calde se va face, etapizat, după finalizarea lucrărilor necesare în cadrul proiectului menționat.

CRTS Constanța anunță că stocurile de sânge pentru grupele cu Rh negativ sunt în scădere.

De luni 4 mai, sunt așteptate toate persoanele sănătoase care vor să ajute, între orele 7.30 și 13.30.

Sediul Centrului de Transfuzii este situat pe strada Nicolae Iorga nr. 85.

Autobuzele CT BUS vor circula astăzi conform programului de weekend.

Totodată, traseele mai multor linii CT Bus vor fi deviate duminică, 3 mai.

Măsura este luată în contextul desfășurării probelor din cadrul Turului Dobrogei la Ciclism.

Astfel, între orele 05.45 și 16.00, autobuzele de pe liniile 2-43, 43C, 43M și 5-40 vor circula pe bd. Mamaia și pe str. Răscoalei 1907, pe sensul spre Gară.

În intervalul orar 13.00 – 16.00, pe sensul dinspre Gară spre Cap Linie Tomis Nord/Campus, autobuzele de pe liniile 2-43, 43C, 43M și 5-40 vor circula deviat pe str. I.Gh. Duca și pe Bd. Mamaia până în zona „Capitol”, unde revin apoi pe traseele obișnuite.

Parlamentul European a adoptat un proiect de lege care oprește practicile abuzive împotriva pisicilor şi a câinilor.

Noul regulament introduce obligaţia ca toţi câinii şi pisicile deţinute în UE, inclusiv cei aflaţi în proprietate privată, să poată fi identificaţi cu microcipuri şi înregistraţi în baze de date naţionale interoperabile.

Noile măsuri includ interzicerea mutilării câinilor şi pisicilor pentru spectacole, expoziţii sau concursuri.

Legislaţia trebuie să fie adoptată de Consiliul Europei pentru a intra în vigoare.