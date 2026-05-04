Știri 4 mai 2026

De săptămâna aceasta sunt așteptate toate persoanele sănătoase care vor să ajute, între orele 7.30 și 13.30.Sediul Centrului de Transfuzii este situat pe strada Nicolae Iorga nr. 85.

Astăzi este Ziua Naţională a Inimii.

Această zi a fost introdusă de Academia de Ştiinţe Medicale şi are ca scop combaterea factorilor de risc cardio-vascular.

Cu acest prilej, medicii cardiologi din România ne oferă câteva recomandări pentru a preveni îmbolnăvirile.

Pentru o inimă sănătoasă, aceştia ne sfătuiesc să ţinem sub control tensiunea arterială, să consumăm cât mai puţine grăsimi de origine animală, să ne menţinem glicemia în limite normale dar şi să renunţăm la fumat şi să eliminăm stresul.

În prezent, peste şapte milioane de români suferă de boli cardiovasculare, iar ţara noastră se află pe al treilea loc în lume în ceea ce priveşte decesele provocate de aceste afecţiuni.

Trenurile de pe ruta Constanța – Mangalia au fost reintroduse în minivacanţa de 1 mai.

Circulația feroviară a fost închisă la 1 octombrie pentru modernizarea stațiilor Costinești Tabără și Neptun, iar lucrările ar fi trebuit să fie finalizate la începutul acestui an.

Garniturile de tren nu opresc în stația Costinești Tabără, ci la Costinești Sat.

Numărul accidentelor de muncă s-a dublat în ultimii 10 ani în țara noastră.

Datele statistice arată că peste 70% dintre victime au o vechime în muncă de sub cinci ani, iar aproape jumătate abia și-au început serviciul.

Ocupațiile cu risc ridicat sunt în domeniul lucrătorilor comerciali, al șoferilor de transport marfă și al muncitorilor necalificați.

Pentru deficiențe în domeniul sănătății și securității în muncă, anul trecut s-au dat amenzi de peste 700 de mii de lei.

În România, legea care ar trebui să împiedice irosirea mâncării a intrat în vigoare la începutul lunii trecute.

Astfel, firmele trebuie să adopte măsuri concrete în acest sens, printre acestea să întocmească planuri anuale și să le raporteze.

În caz contrar, riscă amenzi de până la 40.000 de lei.

În țara noastră, risipa alimentară este de aproape 3,5 milioane de tone pe an, echivalentul a aproximativ 188 kg de persoană, una dintre cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană.

România, Bulgaria și Grecia sunt țările cu cel mai mare risc de sărăcie din Uniunea Europeană.

Așa arată datele Eurostat, de anul trecut.

Țara noastră a reușit, însă, să-și mai îmbunătățească situația după 2023, când se situa pe ultimul loc în acest clasament.

Statistica mai arată că cele mai mici riscuri de sărăcie sunt în Cehia, Polonia și Slovenia.

Ministerul Economiei și Turismului propune noi reguli pentru clasificarea hotelurilor, restaurantelor și pensiunilor din România.

Ministrul Irineu Darău a precizat că actualele criterii sunt aceleași folosite din anii ’90 și că este nevoie de unele adaptate standardelor moderne.

Materialele pentru turiști nu vor mai fi oferite doar în format tipărit, iar prezența online a unităților de cazare va fi obligatorie cu e-mail oficial și pagină web cu informații actualizate.

Proiectul este supus dezbaterii publice pe site-ul ministeruleconomiei.gov.ro.