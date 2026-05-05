Știri 5 mai 2026

S-a născut în Grecia pe 14 septembrie 1384, într-o familie cu 7 copii.La vârsta de 14 ani, Sfântul Efrem a intrat ca monah în Mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de pe Colina Neprihăniților, din regiunea grecească Attica (de lângă localitatea Nea Makri).Pe 14 septembrie 1425, Sfântul Efrem a fost luat în robie de către turcii care au atacat mănăstirea unde viețuia.Martiriul Sfântului Efrem cel Nou a durat 8 luni, timp în care turcii l-au chinuit zi de zi pentru a-l determina să-și lepede credința ortodoxă.S-a mutat la Domnul pe 5 mai 1426, în urma chinurilor suferite în robia turcească.Sfintele sale moaște au fost descoperite prin revelație dumnezeiască, pe 3 ianuarie 1950, de către Sfânta Macaria și este cunoscut ca mare făcător de minuni în rândul a milioane de credincioși.

Biserica Ortodoxă îl va cinsti mâine pe Sfântul Mucenic Varvar.

Cu acest prilej, de la ora 9.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de sfințire mare a capelei „Sfântul Varvar Tâlharul”, a secției exterioare Valu lui Traian, din cadrul penitenciarului Poarta Albă.

Apoi, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie.

Astăzi este marcată Ziua Mondială a Igienei Mâinilor.

Cu acest prilej, specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii recomandă personalului medical să respecte cu stricteţe regulile de igienă atunci când îngrijesc pacienţii, astfel încât şi riscul infecţiilor să fie redus.

Studiile arată că infecţiile nosocomiale sunt rezistente la antibioticele folosite pentru a le trata.

Alte studii arată că, din fiecare 100 de pacienţi, cel puţin şapte pot contracta o infecţie nosocomială.

CRTS Constanța anunță că stocurile de sânge pentru grupele cu Rh negativ sunt în scădere.

Centrul roagă donatorii cu Rh negativ să vină să doneze sânge, zilnic, de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Sediul Centrului de Transfuzii este situat pe strada Nicolae Iorga nr. 85.

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat de Executiv.

Măsura se aplică doar pensiilor de serviciu și militare, nu și celor contributive.

Bugetarii care aleg să rămână în sistem și după pensionare vor trebui să renunțe la 85% din pensie.

În sectorul privat însă, cumulul pensiei cu salariul va fi în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionari.

Proiectul va fi trimis Parlamentului cu solicitarea de a fi adoptat în regim de urgență.

Testele pentru Evaluările Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi organizate în perioada 12 – 28 mai.

Așa prevede calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală.

De asemenea, rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.

Inteligența artificială schimbă felul în care omul scrie și vorbește.

Cercetătorii avertizează că folosirea pe scară largă a modelelor lingvistice mari, precum ChatGPT, duc comunicarea spre un stil mai standardizat și mai previzibil, ceea ce reduce diversitatea de vocabular, de structură a frazelor și de voce personală.

De asemenea, s-a constatat că diversitatea stilurilor de scriere a scăzut abrupt după lansarea ChatGPT.

Concluzia cercetătorilor este că AI-ul nu produce doar texte, ci începe să modeleze felul în care oamenii își formulează propriile texte.