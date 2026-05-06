Știri 6 mai 2026

Centrul roagă donatorii cu Rh negativ să vină să doneze sânge, zilnic, de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.Sediul Centrului de Transfuzii este situat pe strada Nicolae Iorga nr. 85.

ANSVSA anunță retragerea unui lot de produse “GRAN MARE Salată cu icre de hering” din cauza prezenței unei bacterii.

Producătorul NEGRO 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății publice.

Motivul rechemării este detectarea prezenței bacteriei Listeria în lotul de produs 981, cu data expirării 18.05.2026, care a fost comercializat în peste 200 de magazine Penny din țară.

Acțiunile de deratizare au început astăzi în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia.

Acestea se vor desfășura până pe 13 mai.

Momelile sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător.

Autorităţile locale fac apel către cetățeni să conștientizeze importanța acțiunilor de deratizare și să respecte în totalitate inscripțiile existente pe stațiile de intoxicare pe care le reperează în parcuri sau zone verzi.

Vremea se încălzește în întreaga țară, în următoarea perioadă.

Potrivit meteorologilor, valorile diurne vor ajunge în unele regiuni până la 28 de grade, iar minimele vor atinge în unele nopți, în medie, 12-13 grade.

Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de averse în toate zonele, aproape zilnic.

În Dobrogea, probabilitatea pentru averse va fi mai ridicată după data de 7 mai.

Sindicatele din educaţie strâng semnături pentru declanşarea grevei generale pe 25 mai.

Iniţiativa a fost provocată de nemulţumirile cadrelor didactice legate de modificările legislative de anul trecut, la care se adaugă acum şi cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării.

În opinia liderilor sindicali, acesta propune salarii incorecte pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

Consiliul Local Slobozia va interzice oficial sălile de jocuri de noroc.

Primarul municipiului Slobozia, Alexandru Potor, a precizat că hotărârea a fost aprobată în unanimitate iar pe măsură ce vor expira licenţele existente, administraţia locală nu va mai acorda avize pentru continuarea activităţii.

Datele prezentate de autorităţi indică faptul că majoritatea incidentelor înregistrate în ultimul an sunt asociate spaţiilor în care se desfăşoară jocuri de noroc şi pariuri sportive.

Rusia şi Ucraina au propus încetări ale focului timp de două zile săptămâna aceasta.

Propunerea rusă vizează zilele de 8 şi 9 mai.

Aceasta din urmă este ziua în care este marcată victoria în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Pe 9 mai, la Moscova, va avea loc o paradă militară, însă aceasta va fi mult mai restrânsă decât în alţi ani.