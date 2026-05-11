Știri 11 mai 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 7.30, Sfânta Liturghie.De la ora 11.00, va oficia slujba parastasului la mormântul părintelui Elefterie Mihail, întemeietorul Mănăstirii Dervent.

Constănțenii sunt invitați la un concert caritabil.

Acesta se va desfășura mâine, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, de la orele 18.00.

Concertul va fi suținut de artiști precum Marius Brutaru, Nicolae Pavel, Iulian Bratu, Gina Pintea, dar și de Ansamblurile folclorice „Cătinașul” din comuna Tortoman și „Pandelașul” din Medgidia.

Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru construirea Bisericii din cadrul Mănăstirii „Înălțarea Domnului” din localitatea Mircea-Vodă, jud. Constanța.

Concertul este organizat de Asociatia Culturală Viostefnik și Arhiepiscopia Tomisului, în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor Burada”.

Părintele Răzvan Andrei Ionescu va conferenția la Constanța.

Tema o constituie “Qvo vadis, homo digitalis? Reflecție teologică despre prezentul și viitorul nostru în epoca digitalizării”.

Conferința se va desfășura luni, 18 mai, de la ora 11.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Totodată, va fi lansată și cartea intitulată “Îmbunătăţirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într o lume tot mai digitalizată.”

Părintele Răzvan lonescu este prodecan al Centrului Ortodox de Studii şi Cercetare “Dumitru Stăniloae” din Paris, preotul Parohiei Ortodoxe Române “Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva” din Paris şi consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională.

Evenimentul are loc sub patronajul Ips Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și este organizat de Facultatea de Teologie a Universității ,,Ovidius” din Constanța.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Persoanele sănătoase care vor să doneze, pot veni la Căminul Cultural din localitate, sâmbătă, 16 mai, între orele 8.30 și 13.30.

Acțiunea este organizată de CRTS Constanța și Primăria comunei 23 August.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Guvernul a aprobat majorarea costului standard per elev cu 6,5%.

Pentru acest an, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale este de 750 de lei, în creştere cu 6,5% faţă de anul trecut, în conformitate cu rata inflaţiei.

Pentru reducerea dezechilibrului existent între mediile rural şi urban, a fost propusă recalibrarea coeficienţilor de diferenţiere aferenţi costului standard, cu excepţia nivelului de învăţământ gimnazial.

Legea cultelor a fost modificată.

Astfel, exercitarea fără drept a atribuţiilor de preot, rabin, imam sau a altor funcţii, clericale ori monahale, constituie infracţiune.

Legea mai instituie dreptul exclusiv al cultelor asupra modalităţilor religioase de cinstire a persoanelor canonizate, beatificate, sanctificate, trecute în rândul drepţilor sau recunoscute ca simboluri identitare proprii.

Modificarea legii cultelor a fost promulgată, săptămâna trecută, de președintele României, Nicușor Dan.

România a înregistrat în ultimii ani, un flux mai mare de reveniri în țară, a celor plecați în străinătate.

Potrivit statisticilor, numărul persoanelor care au revenit în România din 2020 şi au solicitat deschiderea drepturilor la beneficii familiale a fost mai mare, în fiecare an, decât al celor care au plecat la muncă în alte state.

Anul cel mai dinamic, cu cele mai multe plecări și reveniri, a fost 2023, iar Germania a fost principala destinaţie a lucrătorilor români în perioada 2020-2025.