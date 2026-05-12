Știri 12 mai 2026

S-a născut în anul 1644 în Ţara Românească și a fost luat ostatic de turci în anul 1659.Pe drumul către Istanbul, un oştean turc mai bogat l-a cumpărat cu gând spurcat, pentru că era frumos la chip şi tânăr la trup, însă Ioan s-a împotrivit, iar oşteanul a căzut şi a murit.În urma judecăţii vizirului, Ioan a fost dat soţiei turcului, care i-a promis că îl ia de soţ, numai să renunţe la Hristos.Dar pentru că Sfântul Ioan a fost neclintit în credinţă, văduva l-a dat mai-marelui cetăţii să fie judecat pentru uciderea soţului ei.Sfântul a fost supus la multe suferinţe şi chinuri, dar le-a îndurat cu bărbăţie.Însă, la rugămintea femeii, Sfântul Ioan a fost spânzurat în marginea Istanbulului, la 12 mai 1662, înainte de Înălţarea Domnului.

Constănțenii sunt invitați la un concert caritabil.

Acesta se va desfășura în această seară, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, de la orele 18.00.

Concertul va fi suținut de artiști precum Marius Brutaru, Nicolae Pavel, Iulian Bratu, Gina Pintea, dar și de Ansamblurile folclorice „Cătinașul” din comuna Tortoman și „Pandelașul” din Medgidia.

Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru construirea Bisericii din cadrul Mănăstirii „Înălțarea Domnului” din localitatea Mircea-Vodă, jud. Constanța.

Concertul este organizat de Asociatia Culturală Viostefnik și Arhiepiscopia Tomisului, în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor Burada”.

Părintele Răzvan Andrei Ionescu va conferenția la Constanța.

Tema o constituie “Qvo vadis, homo digitalis? Reflecție teologică despre prezentul și viitorul nostru în epoca digitalizării”.

Conferința se va desfășura luni, 18 mai, de la ora 11.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Totodată, va fi lansată și cartea intitulată “Îmbunătăţirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată.”

Părintele Răzvan lonescu este prodecan al Centrului Ortodox de Studii şi Cercetare “Dumitru Stăniloae” din Paris, preotul Parohiei Ortodoxe Române “Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva” din Paris şi consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională.

Evenimentul are loc sub patronajul Înalt Prea Sfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și este organizat de Facultatea de Teologie a Universității ,,Ovidius” din Constanța.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Persoanele sănătoase care vor să doneze, pot veni la Căminul Cultural din localitate, sâmbătă, 16 mai, între orele 8.30 și 13.30.

Acțiunea este organizată de CRTS Constanța și Primăria comunei 23 August.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Colegiul Medicilor din România cere sprijin pentru medicina de familie din mediul rural.

Preşedinta Colegiului, Cătălina Poiană, subliniază că aceşti medici îşi desfăşoară activitatea în condiţii dificile, în comunităţi unde există distanţe mari între localităţi, infrastructură limitată şi acces dificil la investigaţii şi servicii medicale de specialitate.

Reprezentanţii medicilor consideră că sunt necesare măsuri concrete care să includă politici de susţinere şi stimulare a medicilor care aleg să profeseze în mediul rural.

Programul Masă Sănătoasă a fost prelungit prin hotărâre de guvern.

Scopul programului este acela de a reduce abandonul școlar în zonele sărace ale țării.

Elevii vor primi zilnic fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și produse de panificație sau o masă caldă.

În acest an, programul are un buget de peste 1,5 miliarde de lei și vor beneficia 540.000 de elevi care provin din familii vulnerabile.

Programul “Rabla” va avea anul acesta un buget record.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că bugetul pentru persoanele fizice va fi de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut.

Aceasta a mai precizat că noua condiție este dată de faptul că mașinile trebuie să fie produse sau asamblate în Europa.