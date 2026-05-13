Știri 13 mai 2026

Tema o constituie “Quo vadis, homo digitalis? Reflecție teologică despre prezentul și viitorul nostru în epoca digitalizării”.Conferința se va desfășura luni, 18 mai, de la ora 11.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.Totodată, va fi lansată și cartea intitulată “Îmbunătăţirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată.”Părintele Răzvan lonescu este prodecan al Centrului Ortodox de Studii şi Cercetare “Dumitru Stăniloae” din Paris, preotul Parohiei Ortodoxe Române “Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva” din Paris şi consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională.Evenimentul are loc sub patronajul Înalt Prea Sfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și este organizat de Facultatea de Teologie a Universității ,,Ovidius” din Constanța.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Persoanele sănătoase care vor să doneze, pot veni la Căminul Cultural din localitate, sâmbătă, 16 mai, între orele 8.30 și 13.30.

Acțiunea este organizată de CRTS Constanța și Primăria comunei 23 August.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 22.00.

Astfel, în sudul Dobrogei, Oltenia, vestul și sudul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de 80 km/h.

Programul de reabilitare și eficientizare a iluminatului public continuă în mai multe zone din municipiul Constanța.

În această săptămână, intervențiile sunt programate în următoarele zone: Bd. I.C. Brătianu și Tomis, străzile Soveja, Eliberării, Baba Novac, Termele Romane și cartierul Tomis Nord.

Pe durata lucrărilor, în zonele afectate pot apărea restricții temporare de trafic și disconfort punctual.

Organizarea petrecerilor sau lucrările de amenajare a locuinţelor care tulbură liniştea publică vor fi sancţionate mult mai aspru în România.

Potrivit legislației, orele de liniște sunt între 13-14 și 22-8, și sunt obligatorii atât persoanelor fizice, cât și organizațiilor sau firmelor.

Nerespectarea acestor intervale orare ar putea fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

De asemenea, amenda pentru repetarea faptei într-un interval de 72 de ore ar urma să ajungă până la 6.000 de lei sau prestarea a 70-120 de ore de activități în folosul comunității.

O noutate este că sancțiunile se vor aplica și în mediul rural.

Cea de a 48-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” a fost lansată pe 3 mai și se va încheia pe 21 iunie.

În program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc, cu oferte variate, adaptate mai multor categorii de turiști și bugete.

Tarifele pornesc de la 42 lei/persoană/noapte.

Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate sau partener de vânzare.

Ministerul Educației propune noi reguli pentru concursurile de directori de școli.

Proiectul care modifică metodologia a fost pus în dezbatere publică.

Astfel, profesorii care vor dori să candideze la funcții de conducere în instituțiile de învățământ ar putea susține, din această toamnă, o probă de competențe, pe lângă cea scrisă.

Proba de competențe și interviul ar putea deveni eliminatorii.

La concursurile pentru funcții de conducere în școli și licee pot candida profesorii cu diplomă de licență sau atestat de echivalare, care sunt titulari de post și au o vechime în învățământul preuniversitar de minim cinci ani.