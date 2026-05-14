Știri 14 mai 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrala arhiepiscopală.

Astăzi este marcată Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste.

Ziua a fost instituită în amintirea nopţii de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestaţi numeroşi români care s-au opus regimului comunist.

Operațiunea de arestare din acea noapte a vizat mii de tineri, dar și cultele religioase și partidele politice.

Printre cei care au suferit în temniţele comuniste se numără Părintele Nicolae Steinhardt, Mircea Vulcănescu, părintele Daniil Sandu Tudor și alții.

Propunerea legislativă a fost depusă în Parlament la 16 martie 2016, iar preşedintele de atunci, Klaus Iohannis a semnat, la 30 mai 2017, decretul de promulgare a Legii.

ASCOR Constanța invită credincioșii la o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea.

Aceasta va avea loc mâine seară, de la ora 21.00, la Capela tinerilor din stațiunea Mamaia.

Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea se numără printre cele 16 sfinte femei canonizate de Patriarhia Română anul acesta.

Părintele Răzvan Andrei Ionescu va conferenția la Constanța.

Tema o constituie “Qvo vadis, homo digitalis? Reflecție teologică despre prezentul și viitorul nostru în epoca digitalizării”.

Conferința se va desfășura luni, 18 mai, de la ora 11.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Totodată, va fi lansată și cartea intitulată “Îmbunătăţirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată.”

Părintele Răzvan lonescu este prodecan al Centrului Ortodox de Studii şi Cercetare “Dumitru Stăniloae” din Paris, preotul Parohiei Ortodoxe Române “Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva” din Paris şi consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională.

Evenimentul are loc sub patronajul Înalt Prea Sfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și este organizat de Facultatea de Teologie a Universității ,,Ovidius” din Constanța.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Persoanele sănătoase care vor să doneze, pot veni la Căminul Cultural din localitate, sâmbătă, 16 mai, între orele 8.30 și 13.30.

Acțiunea este organizată de CRTS Constanța și Primăria comunei 23 August.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Un ghid cu reguli noi pentru plajele de pe litoral a fost pus în dezbatere de ministrul Mediului.

Acesta prevede că cei care închiriază sectoarele de plajă vor avea voie să pună șezlonguri și umbrele pe cel mult 70% din suprafață, iar restul trebuie să rămână liberă pentru cei care vor să stea pe nisip.

De asemenea, sunt încurajate și soluțiile care facilitează accesul pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii sau vârstnici.

Noul ghid poate fi consultat pe site-ul ministerului și acoperă şapte zone ale litoralului: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche.

Vila Reginei Maria de pe litoral va fi transformată într-un centru cultural interactiv.

Ministerul Culturii a început consultările pentru salvarea monumentului, în condițiile în care clădirea a suferit recent noi degradări structurale.

Detaliile tehnice pentru restaurarea Vilei din Mamaia vor fi stabilite în perioada următoare, după finalizarea consultărilor cu autoritățile locale.