Știri 15 mai 2026

S-a născut la 20 ianuarie 1719 într-o familie credincioasă din Bucovina.A intrat în viața monahală pe când avea doar 12 ani, iar la 17 ani a devenit preot.Opt ani mai târziu a fost numit stareţ al mănăstirii Putna și ulterior desemnat episcop și mitropolit al Moldovei.El a înfiinţat prima şcoală elementară rurală din Moldova și a luptat pentru drepturile celor săraci și asupriţi.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Sf. Iacob Putneanul în vara anului 2016.

Astăzi este Ziua Internaţională a Familiei.

Această zi a fost stabilită în anul 1994, proclamat de Naţiunile Unite Anul Internaţional al Familiilor ca răspuns la schimbările economice şi sociale ce pot afecta structura şi stabilitatea unei familii.

La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, ziua de 15 mai a devenit oficial şi Ziua familiei române şi este susţinută şi de Patriarhia Română.

Tot astăzi este și Ziua Poliției Militare.

La 15 mai 1990, se reînfiinţau unităţile şi subunităţile de Poliţie Militară din cadrul Armatei.

Structuri specializate în cadrul Statului Major General, acestea au responsabilități în paza obiectivelor militare, controlul traficului rutier şi protecția unor persoane importante.

Poliţiştii militari au participat la aproape toate misiunile externe la care România a dislocat trupe.

ASCOR Constanța invită credincioșii la o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea.

Slujba va avea loc în această seară, de la ora 21.00, la Capela tinerilor din stațiunea Mamaia.

Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea se numără printre cele 16 sfinte femei canonizate de Patriarhia Română anul acesta.

Părintele Răzvan Andrei Ionescu va conferenția la Constanța.

Tema o constituie “Quo vadis, homo digitalis? Reflecție teologică despre prezentul și viitorul nostru în epoca digitalizării”.

Conferința se va desfășura luni, 18 mai, de la ora 11.00, în Sala Mare a Centrului Eparhial Tomis.

Totodată, va fi lansată și cartea intitulată “Îmbunătăţirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată.”

Părintele Răzvan lonescu este prodecan al Centrului Ortodox de Studii şi Cercetare “Dumitru Stăniloae” din Paris, preotul Parohiei Ortodoxe Române “Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva” din Paris şi consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională.

Evenimentul are loc sub patronajul Înalt Prea Sfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și este organizat de Facultatea de Teologie a Universității ,,Ovidius” din Constanța.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Persoanele sănătoase care vor să doneze, pot veni la Căminul Cultural din localitate, mâine, între orele 8.30 și 13.30.

Acțiunea este organizată de CRTS Constanța și Primăria comunei 23 August.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Mai multe defibrilatoare semi-automate externe vor fi instalate în 18 localități, inclusiv la Constanța.

Măsura face parte dintr-un program naţional amplu dedicat creşterii siguranţei publice şi îmbunătăţirii intervenţiei în situaţii de urgenţă, lansat de Crucea Roşie Română.

Iniţiativa are ca obiectiv principal salvarea de vieţi prin reducerea timpului de intervenţie în cazurile de stop cardio-respirator, unde fiecare minut este esenţial.

Accesul rapid la un defibrilator poate creşte semnificativ şansele de supravieţuire până la sosirea echipajelor medicale specializate.