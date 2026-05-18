Știri 18 mai 2026

Evenimentul va avea loc de la orele 16.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.Vor participa Corala Armonia, Corala ,,Sfântul Vasile cel Mare” şi corul “Sfântul Vasile cel Mare” junior, Corul Colegiului de Arte “Regina Maria” din Constanța şi corul “Aripi de Lumină” al parohiei Sfântul Nectarie şi al şcolii Gimnaziale nr. 40 din Constanța.

Astăzi este Ziua internațională a Muzeelor.

Aceasta a fost creată de Consiliul Internațional al Muzeelor în anul 1977.

Organizația alege o temă diferită în fiecare an, iar unele dintre teme au fost globalizarea, popoarele indigene, reducerea lacunelor culturale și îngrijirea mediului.

Astfel, muzeele, comunitățile și artiștii sunt invitați să creeze, să-și imagineze și să împărtășească noi practici pentru noi valori, noi modele de afaceri pentru instituțiile culturale pentru provocările sociale, economice și de mediu în contextul actual.

Secția ORL a Spitalului Județean Constanța a fost dotată cu un sistem laser de intervenții unic în Dobrogea.

Valoarea echipamentului depășește 60.000 de euro și permite realizarea unor intervenții ORL minim invazive.

Avantajele sunt: precizie superioară, sângerare redusă, risc scăzut de infecții postoperatorii, recuperare mai rapidă și confort crescut pentru pacient.

Anumite categorii de pacienți vor beneficia de plata primei zile de concediu medical.

Excepțiile propuse de Ministerul Sănătății au fost votate în Parlament.

Astfel, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru pacienții cronici, pentru cei care sunt incluși în programele naționale de sănătate, pentru bolnavii care beneficiază de spitalizare de zi, dar și în cazul urgențelor medico-chirurgicale, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Cabinetul de Stomatologie din cadrul Spitalului Județean Constanța va fi deschis în curând.

În prezent, sunt semnate contractele cu dentiștii care și-au arătat disponibilitatea de a face gărzi, astfel încât cabinetul să devină funcțional la începutul lunii iunie, a declarat managerul unității sanitare, Raluca Ștefan.

Totodată, aceasta a anunțat și înființarea Unității de AVC Acute.

Cartea electronică de identitate poate fi eliberată gratuit până la 30 iunie.

Poate fi solicitată de orice persoană cu cetățenie română care a împlinit vârsta de 14 ani și se eliberează de la orice serviciu public comunitar de evidența persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu.

Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, la sfârșitul lunii martie, peste 1,5 milioane de români aveau cărți electronice de identitate emise.

Comisia Europeană susţine că preţul unui bilet de avion cumpărat în Uniune nu poate fi modificat ulterior.

Aceasta a explicat că prețul biletului include deja costurile inevitabile şi previzibile.

Informarea transmisă transportatorilor aerieni vine în contextul în care o companie spaniolă a solicitat recent o taxă suplimentară de 14 euro pe zbor după ce clienţii cumpăraseră deja biletele de avion.

Compania a justificat taxa prin creşterea preţurilor la kerosen.

România va primi mai mult de jumătate de miliard de euro sub formă de granturi pentru tranziţia energetică verde şi dezvoltare locală.

Este cea mai mare sumă pe care o primeşte ţara noastră din partea Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului.

Memorandumul a fost semnat miercuri, la Palatul Victoria pe o perioadă de doi ani.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile reprezintă un gest de încredere.