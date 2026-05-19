Știri 19 mai 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 23.00, Utrenia Învierii și Sfânta Liturghie pentru Odovania Învierii Domnului.Mâine, de la ora 16.30, la Catedrala arhiepiscopală, va fi oficiată slujba Vecerniei, urmată de tradiționala procesiune de la catedrală la biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena I” din Constanța.Joi, Biserica Ortodoxă va prăznui Înălțarea Domnului și îi va cinsti pe Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena.Cu acest prilej, de la ora 7.45, împreună cu IPS Iacov, Mitropolit de Mytilene (Grecia), ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena I” din Constanța.Apoi, de la ora 12.00, IPS Teodosie va lua parte la ceremoniile religioase și militare dedicate Zilei Eroilor organizate la Cimitirul Central.Tot joi, de la ora 20.40, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Vineri, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

Cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului de Artă Corală Bisericească se va desfășura astăzi la Constanța.

Evenimentul va avea loc de la orele 16.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Vor participa Corala Armonia, Corala “Sfântul Vasile cel Mare” şi corul “Sfântul Vasile cel Mare” junior, Corul Colegiului de Arte “Regina Maria” din Constanța şi corul “Aripi de Lumină” al parohiei Sfântul Nectarie şi al şcolii Gimnaziale nr. 40 din Constanța.

Muzeul de Artă Populară Constanța organizează un atelier de icoane pe sticlă.

Acesta este dedicat “Sfinților Împărați Constantin și Elena” și va avea loc mâine, de la ora 13.00.

Taxa de participare este de 60 de lei/ persoană.

Atelierul se adresează copiilor de peste opt ani, dar și adulților, iar activitatea este inclusă în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei Constanței”.

Autobuzele de pe liniile 100C, 43C și 13 nu mai circulă până la capătul de linie din zona Centrului Comercial TOM.

Măsura este luată din cauza degradării carosabilului din parcarea administrată de centrul comercial.

Astfel, autobuzele liniilor 100C, 43C și 13 vor întoarce la sensul giratoriu de la intrarea în parcarea centrului comercial (zona JYSK), fără a mai intra în perimetru.

Măsura se va aplica până când vor fi efectuate reparațiile necesare.

44 de containere speciale pentru colectarea deșeurilor textile au fost amplasate în mai multe zone din orașul Constanța.

Printre acestea se numără cartierele Poarta 6, Km 4-5, Bd. I. C. Brătianu, Tomis 3, Tomis Nord, Faleză Nord, Casa de Cultură, Tomis Plus.

Pentru a facilita procesul de colectare, este recomandat ca hainele și materialele textile să fie depuse în saci menajeri, pungi sau sacoșe.

Aproape 1.650 de preșcolari și elevi din județul Constanța vor consuma în locul merelor pe care le primeau alături de lapte și corn, fructe exotice.

Este o măsură prevăzută într-o hotărâre de guvern care stabilește că, pentru elevii din zonele defavorizate, trebuie organizate sesiuni de degustare.

Pentru județul Constanța, autoritățile au ales fructul mango, iar școlile și grădinițele-țintă care au fost alese sunt cele din Ion Corvin, Lipnița, Băneasa, Dobromir și Castelu.

Platformele de dating și rețelele sociale pot deveni instrumente pentru infracțiuni, exploatarea minorilor sau șantajul online.

Specialiștii susțin că 85% dintre dovezile infracțiunilor sunt digitale.

Potrivit acestora, poliția poate identifica autorii unor infracțiuni, însă investigațiile pornesc aproape întotdeauna după ce există deja o victimă și o sesizare oficială.

În paralel, în România și la nivel european sunt discutate noi reglementări pentru responsabilizarea platformelor digitale.