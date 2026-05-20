Știri 20 mai 2026

Mâine, Biserica Ortodoxă va prăznui Înălțarea Domnului și îi va cinsti pe Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena.Cu acest prilej, de la ora 7.45, împreună cu IPS Iacov, Mitropolit de Mytilene (Grecia), ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena I” din Constanța.Apoi, de la ora 12.00, IPS Teodosie va lua parte la ceremoniile religioase și militare dedicate Zilei Eroilor organizate la Cimitirul Central.Tot mâine, de la ora 20.40, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Vineri dimineață, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până sâmbătă, la ora 10.00.

Astfel, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar mâine și vineri și în vestul și centrul teritoriului.

Vor fi viteze în general de 45…55 km/h.

Angajaţii ar putea primi un procent din profitul companiilor.

Comisia pentru buget a Camerei Deputaţilor a acordat un aviz favorabil în acest sens.

Iniţiatorii spun că măsura va optimiza cadrul fiscal şi va încuraja participarea angajaţilor la rezultatele economice ale firmelor.

Comisia Europeană anunţă un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru regiunile din România devastate de inundaţiile severe de anul trecut.

Unul dintre cele mai serioase episoade a fost la Salina Praid, unde apele râului Corund au erodat albia şi au provocat avarii infrastructurii hidrotehnice, dar şi pene extinse de curent.

Fondurile europene ar urma să fie folosite pentru refacerea infrastructurii şi reluarea rapidă a serviciilor esenţiale în zonele afectate.

Comisia Europeană va sprijini totodată Ciprul şi Spania, afectate de incendii de vegetaţie.

Preînscrierile la grădiniţă vor începe luni.

Pentru preşcolarii care vor merge pentru prima oară la grădiniţă în această toamnă, părinţii vor putea depune cererile de înscriere în perioada 25-29 mai.

Pentru unităţile de învăţământ care au şi grupe de nivel antepreşcolar, în baza continuităţii la solicitarea părinţilor, copiii de trei ani din grupa mare de la creşă pot fi reînscrişi în grupă mică de la grădiniţă în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă.

Podul peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse va fi închis pe 4 iunie.

Anunţul a fost făcut de Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria.

Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România.

Astfel, va exista o interdicţie pentru autoturisme, valabilă între orele 9 şi 21, şi una pentru TIR-uri, care va dura 24 de ore, de pe 4 iunie, ora 09:00, până a doua zi, la ora 09:00.