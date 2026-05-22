Știri 22 mai 2026

Centrul roagă donatorii cu Rh negativ să vină să doneze sânge, zilnic, de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.Sediul Centrului de Transfuzii este situat pe strada Nicolae Iorga nr. 85.

Cazinoul din Constanța va putea fi vizitat gratuit 2 seri.

Astfel, intrarea va fi gratuită astăzi și mâine, în intervalul orar 18.00 – 24.00, cu prilejul evenimentului intitulat “Noaptea Muzeelor”.

Este nevoie de rezevare, care se poate face pe site-ul bilet.cazinoul.com.

Transportul public CT BUS va fi extins către zona metropolitană a Constanței.

Primele trasee ar putea deveni operaționale din luna noiembrie a acestui an, moment în care CT BUS ar urma să devină unul regional.

Potrivit viceprimarului Adriana Arghirescu, primele localități luate în calcul sunt Cumpăna, Ovidiu, Valu lui Traian și Năvodari.

Traseele autobuzelor CT BUS de pe liniile 3 și 43C ar putea suferi modificări în viitorul apropiat.

Conform viceprimarului Adriana Arghirescu, linia 3 ar urma să intre și mai mult în cartierul Tomis Plus, în timp ce, pe sensul către Constanța, stațiile de pe bulevardul Tomis ar urma să fie preluate de linia 43C.

Totodată, va fi mărit și numărul de autobuze, iar timpii de așteptare pentru linia 3 vor fi diminuați.

60 de trenuri directe vor intra în circulație în programul estival „Trenurile Soarelui”.

CFR Călători informează că acesta se desfășoară în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026.

Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare, pe durata sezonului de vară.

Aceste trenuri includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu.

Noi reglementări privind acordarea concediilor medicale vor intra în vigoare de la 1 iunie.

Unele categorii de pacienți vor fi exceptate de la neplata primei zile de concediu medical, altele vor pierde o zi plătită o singură dată, în cazul în care certificatul se prelungește.

Cei care vor beneficia de prima zi de concediu plătită sunt pacienții care suferă de afecțiuni cronice, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, bolnavii care beneficiază de servicii de spitalizare de zi și toate cazurile care reprezintă urgențe medico-chirurgicale.