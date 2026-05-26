Știri 26 mai 2026

Cu acest prilej, în această noapte, de la ora 23.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sf. Ioan Rusul”, din proximitatea localității Palazu Mic, județul Constanța.Mâine, de la ora 17.00, ierarhul nostru va săvârși Taina Sfântului Maslu la biserica „Schimbarea la față și Sf. Ioan Rusul” din Ovidiu.Joi dimineață, la Catedrala arhiepiscopală, de la ora 6.30, va oficia Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Maicii Domnului.Vineri dimineață, de la ora 6.30, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

Parohia Buna-Vestire din Constanța organizează un eveniment dedicat copiilor.

Acesta se intitulează “Glasuri mici, rugăciuni mari” și va avea loc duminică, 31 mai, de la ora 14.00, în curtea bisericii, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.

Evenimentul cuprinde jocuri de mișcare și activități de creație și face parte din proiectul “Unde ești copilărie?”, aflat la cea de-a VII-a ediție.

Arhiepiscopia Tomisului în colaborare cu Restaurantul Dorna din stațiunea Mamaia organizează un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Copilului.

Astfel, luni, 1 iunie, la restaurantul Dorna, 500 de copii din medii defavorizate și din centrele de plasament vor avea parte de cadouri, jocuri, spectacole, gustări și un tort festiv.

Partenerii evenimentului sunt ASCOR Constanța, Primăria Constanța, compania Transevren, Club Amicii și Arena Modern Năvodari.

Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța organizează “Ziua Copilului într-un duh”.

Aceasta se va desfășura luni, 1 iunie, de la ora 12.00, după Sfânta Liturghie, la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare din localitatea Costinești.

Evenimentul cuprinde ateliere de dansuri și muzică, concursuri sportive, jocuri interactive, șah și volei.

Intrarea este liberă.

CRTS Constanța anunță că stocurile de sânge pentru grupele cu Rh negativ sunt în scădere.

Centrul roagă donatorii cu Rh negativ să vină să doneze sânge, zilnic, de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Sediul Centrului de Transfuzii este situat pe strada Nicolae Iorga nr. 85.

Ministerul Educației a lansat în consultare publică un nou set de programe școlare pentru liceu.

Acestea completează programele școlare aprobate anterior și vizează discipline obligatorii din filierele teoretică, tehnologică și vocațională.

De asemenea, sunt acoperite și domenii dedicate învățământului în limbile minorităților naționale și studiului limbilor moderne.

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa în transparență, în perioada următoare, ghidul pentru programul Rabla.

Bugetul destinat acestui program pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei – a anunțat recent ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.

Valoarea voucherelor se va păstra la nivelul anului trecut, dar noutatea este că acestea vor putea fi folosite doar pentru a fi cumpărate mașini produse sau asamblate în Europa sau în țări care au convenții speciale cu Uniunea Europeană.