Știri 27 mai 2026

S-a născut într-un sat din Rusia, în jurul anului 1690 și a participat ca soldat în războiul ruşilor împotriva turcilor din anul 1711.A fost luat prizonier de către tătari și a refuzat să renunțe la credința în Hristos.Dormea puţin, se ruga mult și se hrănea cu pâine și apă.În fiecare sâmbătă mergea la o biserică și se împărtășea cu Trupul și Sângele Domnului.A trecut la cele veşnice, în anul 1730, iar mai târziu, în anul 1773, trupul său a fost descoperit întreg și neputrezit.În anul 1832, Osman Pașa a aruncat în foc moaştele Sfântului Ioan Rusul, din dorința de a se răzbuna pe creştini, însă nu a ars.După anul 1922, moaştele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evvia, în actualul oraş Procopie.Cu acest prilej, de la ora 17.00, Ips Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Taina Sfântului Maslu la biserica „Schimbarea la față și Sf. Ioan Rusul” din orașul Ovidiu.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă Română îl cinstește și pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul.

Acesta era traco-roman, originar din Durostorum (Silistra de astăzi).

Ostaş al împărăţiei seculare, a refuzat să se lepede de Hristos și a fost condamnat la tăierea capului de către Maxim, guvernatorul roman al locului.

A făcut parte din acelaşi corp de armată cu alţi mărturisitori de seamă, precum Pasicrat, Valentin sau Isihie muceniciți și ei în marea persecuţie de pe vremea lui Dioclețian și Maximian.

Sfântul Iuliu a fost decapitat la Durostorum, la 27 mai 302.

Ips Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 6.30 Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Vineri, de la ora 6.30, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

Elevii constănțeni care s-au remarcat la Olimpiada de Religie Ortodoxă au fost premiați ieri.

Evenimentul a avut loc la Catedrala arhiepiscopală Sf. Ap. Petru și Pavel din Constanța.

În cadrul festivităţii, au fost premiaţi cei 138 de elevi care au obţinut locurile I, II, III, precum şi menţiuni la olimpiada de religie.

Ei au obținut 15 premii I, 26 de premii II, 32 de premii III și 65 de mențiuni.

Elevii au fost recompensați cu diplome, dar și cu volumul Noul Testament cu Psalmi, de către Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Totodată, inspectorul general adjunct în cadrul ISJ Constanța, Daniela Stan, precum și profesor de religie și formator în cadrul Casei Corpului Didactic Constanța, Adriana Nicoleta Argatu, au fost recompensate pentru implicarea în activitatea didactică și pentru rezultatele obținute, cu distincția „Crucea apostolică Tomitană pentru mireni”.

La eveniment au participat alături de Arhiepiscopul Tomisului, și Consilierul Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul, părintele Doru Emanuel Pantazi și inspectorul școlar de specialitate, profesorul Ionuț Pandele.

Parohia Buna-Vestire din Constanța organizează un eveniment dedicat copiilor.

Acesta se intitulează “Glasuri mici, rugăciuni mari” și va avea loc duminică, 31 mai, de la ora 14.00, în curtea bisericii, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.

Evenimentul cuprinde jocuri de mișcare și activități de creație și face parte din proiectul “Unde ești copilărie?”, aflat la cea de-a VII-a ediție.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge săptămâna aceasta.

Potrivit Centrului, stocurile de sânge pentru grupele 0 pozitiv și negativ și A pozitiv și negativ sunt scăzute.

Programul de donare este până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Luni, Centrul va fi închis, deoarece este zi de sărbătoare legală.

Arhiepiscopia Tomisului în colaborare cu Restaurantul Dorna din stațiunea Mamaia organizează un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Copilului.

Astfel, luni, 1 iunie, la restaurantul Dorna, 500 de copii din medii defavorizate și din centrele de plasament vor avea parte de cadouri, jocuri, spectacole, gustări și un tort festiv.

Partenerii evenimentului sunt ASCOR Constanța, Primăria Constanța, compania Transevren, Club Amicii și Arena Modern Năvodari.

Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța organizează “Ziua Copilului într-un duh”.

Aceasta se va desfășura luni, 1 iunie, de la ora 12.00, după Sfânta Liturghie, la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare din localitatea Costinești.

Evenimentul cuprinde ateliere de dansuri și muzică, concursuri sportive, jocuri interactive, șah și volei.

Intrarea este liberă.