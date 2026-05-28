Știri 28 mai 2026

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.Sâmbătă dimineață, de la ora 6.00, Ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie și slujba de pomenire de obște a celor adormiți la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Culmea Nord (zona Nazarcea).Seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, Biserica Ortodoxă va prăznui Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile.Cu acest prilej, de la ora 7.45, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica paraclis „Sfântul Martir Iustin Românul și Filosoful” de la mănăstirea „Tuturor sfinților români”, din apropierea localității Poarta Albă, iar de la ora 16.00, va oficia Pavecernița Mare la mănăstirea Văcăreștii Noi, cu prilejul cinstirii Sfintei Treimi, hramul așezământului monahal.

Parohia Buna-Vestire din Constanța organizează un eveniment dedicat copiilor.

Acesta se intitulează “Glasuri mici, rugăciuni mari” și va avea loc duminică, 31 mai, de la ora 14.00, în curtea bisericii, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului.

Evenimentul cuprinde jocuri de mișcare și activități de creație și face parte din proiectul “Unde ești copilărie?”, aflat la cea de-a VII-a ediție.

Arhiepiscopia Tomisului în colaborare cu Restaurantul Dorna din stațiunea Mamaia organizează un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Copilului.

Astfel, luni, 1 iunie, la restaurantul Dorna, 500 de copii din medii defavorizate și din centrele de plasament vor avea parte de cadouri, jocuri, spectacole, gustări și un tort festiv.

Partenerii evenimentului sunt ASCOR Constanța, Primăria Constanța, compania Transevren, Club Amicii și Arena Modern Năvodari.

Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța organizează “Ziua Copilului într-un duh”.

Aceasta se va desfășura luni, 1 iunie, de la ora 12.00, după Sfânta Liturghie, la mănăstirea Sfânta Elena de la Mare din localitatea Costinești.

Evenimentul cuprinde ateliere de dansuri și muzică, concursuri sportive, jocuri interactive, șah și volei.

Intrarea este liberă.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge săptămâna aceasta.

Potrivit Centrului, stocurile de sânge pentru grupele 0 pozitiv și negativ și A pozitiv și negativ sunt scăzute.

Programul de donare este până mâine între orele 7.30 și 13.30.

Luni, Centrul va fi închis, deoarece este zi de sărbătoare legală.

Mai multe zone din Constanța nu vor avea apă timp de 16 ore.

Pentru executarea unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 16 ore, din această noapte, de la ora 23.00, până mâine la ora 15.00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din Piața Ovidiu și Zona Peninsulară a municipiului Constanța, inclusiv Faleza Cazinoului și Portul Turistic Tomis.

Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze.

Așa prevede un proiect de modificare a Legii Educației depus la Parlament.

Potrivit documentului, în pauze și în timpul activităților organizate în afara școlii, telefoanele vor fi depozitate în spații special amenajate.

Cei are nu respectă această interdicție riscă să le fie confiscat telefonul temporar și predat părinților.

Inițiatorii proiectului spun că folosirea telefoanelor la școală distrage atenția elevilor de la învățare și de la interacțiunea socială sănătoasă.