Știri 1 iunie 2026

Această sărbătoare a fost aşezată imediat după Pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Sfintei Treimi, pentru a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui, prin hotărârea şi făgăduinţa Răscumpărării, a Fiului, prin Sfintele Pătimiri şi Înviere, şi a Duhului Sfânt, prin venirea Sa la Cincizecime.Credinţa în Preasfânta Treime este învăţătura principală a Bisericii Ortodoxe.Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, şi formulată apoi de Sfinţii Părinţi ai Bisericii la primele două Sinoade Ecumenice, în Simbolul de credinţă.Sfinţii Părinţi şi teologii Bisericii au explicat, în scrierile lor, învăţătura Ortodoxă despre Sfânta Treime: Tatăl este nenăscut, Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede din veci din Tatăl.

Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi și pe Sfântul Iustin Martirul și Filosoful.

Acesta era fiul unor coloniști greci, păgâni, din vechiul Sichem din Palestina, numit după colonizarea romană din anul 70 Flavia Neapolis, iar astăzi Nablus, și s-a născut la începutul secolului al II-lea.

Crescut în păgânism, din tinerețe a fost atras spre filozofie, astfel a cercetat conceptele filosofice ale vremii.

La Roma a deschis o școală de doctrină creștină.

Martirizarea Sf. Iustin a avut loc în vremea lui Marc Aureliu, între anii 165-166.

Biserica Ortodoxă îl cinstește la 1 iunie, iar cea Catolică la 14 aprilie.

Biserica Ortodoxă Română îl va cinsti mâine pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Cu acest prilej, de la ora 8.00, împreună cu Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Nectarie de Bogdania, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie pe scena amenajată la mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Miercuri, de la ora 6.30, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Astăzi este Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului.

Această zi a fost iniţiată în anul 1924 când Liga Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului.

În anul 1954 Consiliul ONU a recomandat tuturor ţărilor să adopte o zi internaţională a copiilor, pentru a sublinia nevoia de bună înţelegere între copii.

În 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, iar un an mai târziu, în anul 1990, România a ratificat şi ea această Convenţie.

Cu toate acestea, Ziua Copilului este sărbătorită în lume la date diferite, în funcţie de istoria naţională a fiecărei ţări.

Astfel, data de 1 iunie este Ziua copilului în România şi alte 24 de ţări, printre care Bulgaria, Polonia, Germania sau Rusia.

Bulevardul Tomis este pietonal și astăzi.

Astfel, circulația rutieră este restricționată pe Bd. Tomis, între Bd. Mamaia și str. Traian.

De asemenea, liniile CT Bus 2-43, 43C, 43M și 5-40 circulă deviat pe strada Răscoalei 1907, pe sensul de mers către Gară.

Noi reglementări privind acordarea concediilor medicale au intrat de astăzi, în vigoare.

Unele categorii de pacienți vor fi exceptate de la neplata primei zile de concediu medical, altele vor pierde o zi plătită o singură dată, în cazul în care certificatul se prelungește.

Cei care vor beneficia de prima zi de concediu plătită sunt pacienții care suferă de afecțiuni cronice, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, bolnavii care beneficiază de servicii de spitalizare de zi și toate cazurile care reprezintă urgențe medico-chirurgicale.