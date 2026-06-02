Știri 2 iunie 2026

Acesta s-a născut în cetatea Trapezunt de pe coasta Mării Negre, în jurul anului 1300, era creştin-ortodox, iar de meserie era negustor.În timpul unei călătorii către Cetatea-Albă a fost trădat de unul din partenerii de drum şi pârât în chip mincinos către mai marele cetăţii că Ioan ar dori să se convertească la păgânism.Pentru că Sfântul Ioan a mărturisit pe adevăratul Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, mai marele cetăţii s-a mâniat şi a poruncit ca sa fie omorât prin tăierea capului.Creştinii din Cetatea Albă au luat trupul Sfântului mucenic Ioan şi l-au îngropat în Biserica cetăţii vreme de 70 de ani.În anul 1402, Voievodul Alexandru cel Bun, împreună cu mitropolitul Iosif au adus în Moldova moaştele Sfântului Ioan cel Nou.Ele au rămas aici până în anul 1686 când au fost duse pentru scurt timp în Polonia, pentru a fi ferite de armata lui Ioan Sobieski.În anul 1783, moaştele Sfântului Ioan cel Nou au fost readuse în Moldova, la Suceava, unde se regăsesc şi astăzi.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 23.00 Sfânta Liturghie.

Biserica Ortodoxă îi va cinsti joi pe Sfinții 4 Martiri de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip.

Cu acest prilej, Ierarhul Tomisului va oficia mâine de la ora 23.00, Sfânta Liturghie la biserica Sfinții 4 Martiri de la Niculițel, din cartierul Faleză Nord.

Astăzi este Ziua Națională pentru Adopție.

Aceasta urmează în calendar celei internaţionale a copilului şi a părinţilor.

Iniţiativa acestei zile a avut-o, în anul 2014, fundația ‘Ador Copiii’.

Astfel, sunt promovate adopția și soluțiile pentru simplificarea acestui proces, care în România este îngreunat de proceduri birocratice.

ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 22.00.

Astfel, în Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Natalitatea în România a atins cel mai scăzut nivel din ultimul secol.

Organizația Salvați Copiii avertizează că țara noastră traversează o criză în ceea ce privește protecția și viitorul copiilor.

Anul trecut s-au înregistrat doar 145.000 de născuți vii, cel mai mic număr raportat din anul 1930 până în prezent.

De asemenea, deși se nasc tot mai puțini copii, rata mortalității infantile a crescut la 6,6 la mia de născuți vii, atingând cel mai înalt nivel din ultimul deceniu.

Legarea permanentă în lanț a câinilor ar putea fi interzisă.

Inițiativa prevede și sancțiuni pentru proprietarii care nu le asigură acestora condiții minime de trai, acces permanent la apă potabilă sau protecție față de intemperii sau temperaturi extreme.

Proiectul prevede și sancțiuni care pot ajunge până la 12.000 lei.

Votul asupra proiectului este programat săptămâna aceasta în Senat, iar mai apoi, dezbaterea va avea loc în Camera Deputaților, for decizional.

Franța va acoperi costurile medicamentelor pentru pacienții cu obezitate severă de la jumătatea acestei luni.

Autoritățile franceze estimează că aproximativ un milion de persoane ar putea fi eligibile pentru tratament.

În prezent, pacienții din Franța plătesc aproximativ 300 de euro pe lună, în medie, pentru aceste medicamente.

Medicamentele anti-obezitate sunt disponibile în Franța pe bază de rețetă medicală din anul 2024.