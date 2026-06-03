Știri 3 iunie 2026

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia în această noapte, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie la biserica Sfinții 4 Martiri de la Niculițel, din cartierul Faleză Nord.Mâine de la ora 20.40, ierarhul nostru va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, stocurile de sânge cu RH negativ sunt scăzute.

Persoanele sănătoase care vor să doneze, sunt așteptate de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30, la sediul Centrului.

Autobuzele de pe liniile 44 și 51 au traseul deviat astăzi și mâine.

Potrivit CT BUS, acestea nu vor circula pe strada Constantin Brătescu, pe sensul spre Henri Coandă, respectiv Halta Traian, și vor fi deviate pe strada Mihai Viteazu și Bulevardul Mamaia.

În urma acestei modificări de traseu nu va fi omisă nicio stație, iar autobuzele vor opri suplimentar în stația Mihai Viteazu.

Măsura este luată din cauza unor lucrări efectuate de RAJA pe strada Constantin Brătescu.

Liceenii din ultimul an se pot înscrie pentru examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie.

Înscrierile se desfăşoară până mâine, inclusiv, și sunt urmate, din 8 iunie, de probele de competențe, iar din 29 iunie, de probele scrise ale examenului de bacalaureat.

Rezultatele vor fi afişate pe 7 iulie, iar depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi, dar şi pe 8 şi 9 iulie.

Afişarea rezultatelor finale se va face pe 13 iulie.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania „Apa nu iartă! Ai grijă!”.

Aceasta urmărește informarea publicului și conștientizarea riscului de înec, pentru reducerea numărului de tragedii produse în mediul acvatic pe durata sezonului estival.

Pe parcursul sezonului estival, mesajele campaniei vor fi difuzate pe rețeaua de panouri electronice stradale ale partenerilor instituționali în peste 170 de locații din întreaga țară, precum și prin intermediul mass-media și al platformelor de comunicare publică.

Sindicaliștii din Sănătate anunță proteste pentru astăzi.

Principala nemulțumire este legată de faptul că negocierile pentru Legea salarizării unitare au început în anul 2022, dar proiectul anunțat de Guvern nu ține cont de discuțiile avute până în prezent.

Aceștia spun că aplicarea legii în forma actuală, va duce la scăderea veniturilor pentru aproape jumătate dintre salariați.

Podul peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse va fi închis mâine.

Anunţul a fost făcut de Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria.

Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România.

Astfel, va exista o interdicţie pentru autoturisme, valabilă între orele 9 şi 21, şi una pentru TIR-uri, care va dura 24 de ore, de mâine, ora 09:00, până vineri, la ora 09:00.