Știri 4 iunie 2026

Aceştia au făcut parte dintr-un grup de 36 de martiri, care au pătimit în secolul al 4-lea, într-o zi de 4 iunie, în cetatea Noviodunum din nordul Dobrogei, astăzi oraşul Isaccea din judeţul Tulcea.După martiraj, moaştele celor 4 sfinţi au fost depuse în cripta unei basilici de dimensiuni impunătoare de pe teritoriul localităţii Niculiţel de astăzi, iar pe peretele de lângă intrare, a fost inscripţionat textul Martirii lui Hristos, şi numelor lor, în ordinea în care sunt cinstiţi astăzi.În aceeaşi criptă s-au găsit şi osemintele altor 2 bărbaţi, probabil martirizaţi mai înainte, prin secolul al 3-lea.În anul 1971, cripta martirilor a fost descoperită cu ocazia unor surpări de teren datorate unor ploi abundente.Doi ani mai târziu, moaştele celor 4 sfinţi au fost depuse în biserica mare a mânăstirii Cocoş din apropierea Niculiţelului, unde se cinstesc şi astăzi.

IPS Teodosie, Arhiepsicopul Tomisului va sluji în această noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.

Apoi, de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, stocurile de sânge cu RH negativ sunt scăzute.

Persoanele sănătoase care vor să doneze, sunt așteptate de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30, la sediul Centrului.

Podul peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse este închis astăzi.

Anunţul a fost făcut de Agenţia pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria.

Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România.

Astfel, va exista o interdicţie pentru autoturisme, valabilă între orele 9 şi 21, şi una pentru TIR-uri, care va dura 24 de ore, până mâine la ora 9.00.

CNAS vrea să schimbe regulile privind decontarea serviciilor medicale în sistemul privat pentru pacienții cu boli cronice.

Astfel, aceștia vor mai putea beneficia de servicii medicale decontate în sistemul privat doar dacă nu mai sunt locuri în clinicile și spitalele de stat.

Măsura apare în proiectul privind normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate, proiect lansat în dezbatere publică.

În prezent, fiecare pacient decide dacă se tratează la stat sau la clinici private care au contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Tot mai mulți tineri fumează.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în ultimii ani, utilizarea țigărilor electronice, a dispozitivelor de tutun încălzit și a pliculețelor cu nicotină a crescut semnificativ în rândul tinerilor din toate țările europene, inclusiv în România.

Consumul de tutun reprezintă una dintre cele mai importante cauze evitabile de boală și deces la nivel global, atrag atenția specialiștii.

Adolescenții de 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților.

Inițiatorii spun că mulți tineri nu cer ajutor acasă, pentru că se tem de reacția adulților dacă le vorbesc despre problemele lor.

Un studiu realizat recent arată că aproape un sfert dintre adolescenții români mărturisesc că ai lor îi ascultă rar sau niciodată.

În plus, trei din zece tineri consideră că anxietatea reprezintă cea mai mare problemă a generației lor.

Presiunea pusă de școală ocupă locul al doilea, iar aproape jumătate dintre respondenți spun că viitorul reprezintă principala sursă de stres.