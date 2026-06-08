Știri 8 iunie 2026

Aceştia au fost ostaşi în armata romană de la Dunăre şi făceau serviciul militar în cetatea Durostorum, localitatea Silistra de astăzi, din Bulgaria.În anul 298, în urma biruinţei asupra perşilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostaşii creştini, după care i-a arestat şi persecutat până la moarte.Sfinţii Nicandru şi Marcian au mărturisit, împreună cu alţi trei ostaşi şi cu veteranul Iuliu, că sunt creştini, drept pentru care au fost aruncaţi în închisoare şi supuşi la chinuri grele.Ei însă au rămas statornici în credinţa lui Dumnezeu, iar împăratul a poruncit să li se taie capetele.

Creştinii ortodocşi au intrat de astăzi în postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Acesta are o durată variabilă şi începe în fiecare an după prima Duminică de la Rusalii.

Postul este instituit de Biserică în cinstea celor doi mari apostoli ai creştinătăţii, care obişnuiau să postească înainte de o acţiune mai importantă.

Totodată, prin acest post creştinii cinstesc şi darurile Duhului Sfânt, care se împărtăşesc celor credincioşi prin sfinţenie.

Despre acest post se găsesc dovezi documentare în Constituţiile Apostolice, la Sfântul Atanasie cel Mare şi la împăratul Leon cel Mare, care denumea acest post ca POSTUL DE VARĂ sau AL CINCIZECIMII.

Acest post este socotit mai uşor decât celelalte posturi de peste an deoarece Biserica rânduiește de obicei, dezlegare la peşte în fiecare sâmbătă şi duminică.

De asemenea, astăzi, joi, precum și în zilele de 15, 16, 22 și 24 iunie sunt dezlegări la pește.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.

De asemenea, miercuri, va săvârși Sfânta Liturghie, de la ora 6.30, tot la Catedrală.

Astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor.

Această zi are rolul de a reaminti importanța pe care o au oceanele în ceea ce privește influența asupra planetei și a speciei umane.

Ca urmare a unei Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a ONU în anul 2008, Ziua mondială a oceanelor a fost recunoscută oficial de ONU, urmând a fi sărbătorită în fiecare an pe 8 iunie.

CNA monitorizează modul în care evenimentele de vineri dimineață — explozia unei drone maritime în Portul Constanța — sunt reflectate în spațiul mediatic.

Consiliul face apel ca radiodifuzorii să trateze cu maximă responsabilitate orice informație al cărei temei factual nu este verificat, să mențină o distincție clară între fapte și opinii și să evite formulările sau titlurile care amplifică nejustificat starea de îngrijorare a publicului, se arată în comunicatul de presă al CNA .

Instituția atrage atenția că, în contextul unor incidente cu potențial impact asupra siguranței publice, acuratețea unei informații este la fel de importantă ca rapiditatea publicării acesteia.

Inspecția Tehnică Periodică poate fi efectuată la sediul Societății Drumuri Județene Constanța.

Acest lucru se poate realiza la prețuri fără concurență pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație.

De curând, Drumuri Județene Constanța a retehnologizat și extins autorizația stației proprii ITP, iar verificările se efectuează la stația ITP aflată în incinta sediului central Drumuri Județene Constanța din strada Celulozei 15A, Constanța.

Sindicaliştii de la Sanitas vor fi mâine în grevă japoneză.

Ei sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri, care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială.

Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală.

Şi federațiile sindicale din Educație au anunțat că vor organiza un miting și un marș de protest pe 17 iunie.