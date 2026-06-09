Știri 9 iunie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.Joi, de la ora 7.00, va săvârși Sfânta Liturghie, la biserica Sf. Nectarie din Constanța, zona Medeea, cu prilejul hramului de vară, Sf. Luca al Crimeii.

Copiii care au participat la etapa eparhială a Concursului Național Catehetic, ,,Hristos împărtășit copiilor”, ediția a XVIII-a, vor fi premiați.

Evenimentul va avea loc vineri, 12 iunie, de la ora 09.30, la Biserica Sf. Mina din Constanța.

Grupurile catehetice participante la concurs vor fi premiate de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

După premiere, copiii vor vizita, alături de coordonatori, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

CRTS Constanța în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura miercuri 17 iunie, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

Examenul de Bacalaureat a început ieri cu probele de evaluare a competenţelor.

Până pe 17 iunie ei vor susține probele de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională, apoi le vor fi evaluate competențele digitale.

Între 29 iunie și 3 iulie absolvenții de liceu vor da și examenele scrise.

Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

Elevii claselor a VIII-a se pot înscrie până vineri pentru susţinerea examenului de Evaluare Naţională.

Ei vor încheia cursurile pe 12 iunie, iar probele scrise ale examenului vor începe pe 22 iunie.

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, pe 8 iulie.

ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica accentuată pentru câteva județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 23.00.

Astfel, în Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Companiile sunt obligate să comunice în avans salariul la interviul de angajare.

Potrivit noilor reglementări, transparenţa salarială a devenit obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, angajatorii vor avea obligaţia să anunţe candidaţii cu privire la nivelul salarial aferent postului vacant, iar informaţia va fi inclusă în anunţul de angajare sau comunicată în scris înainte de interviu.

Firmele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 10.000 şi 30.000 de lei, dar şi obligaţia de a plăti diferenţele salariale către angajaţii discriminați.