Știri 10 iunie 2026

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie la Biserica Sf. Nectarie din Constanța, zona Medeea, care îl are printre ocrotitorii spirituali și pe Sfântul Luca al Crimeei.Seara, de la ora 20.40, ierarhul nostru va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Copiii care au participat la etapa eparhială a Concursului Național Catehetic, ,,Hristos împărtășit copiilor”, ediția a XVIII-a, vor fi premiați.

Evenimentul va avea loc vineri, 12 iunie, de la ora 09.30, la Biserica Sfântul Mina din Constanța.

Grupurile catehetice participante la concurs vor fi premiate de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

După premiere, copiii vor vizita, alături de coordonatori, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

CRTS Constanța în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura miercuri 17 iunie, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

O mare parte dintre adolescenții și tinerii din România participă la programele Erasmus.

Așa arată datele Eurostat, unde cei mai mulți dintre ei sunt interesați să vadă cum se învață în școlile din afară, dar și să facă practică și voluntariat în vacanțe.

De asemenea și cadrele didactice vor putea prelua modele de bune practici de la partenerii externi pentru a moderniza actul de predare acasă.

Un nou sistem de calcul al rovinietei s-ar putea aplica de la 1 iulie.

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere un proiect de Ordin privind noul sistem de calcul al rovinietei care va ţine cont și de nivelul de poluare, nu numai de categoria vehiculelor și perioada de valabilitate, cum este în prezent.

Conform anexei la proiect, tarifele rovinietei variază în funcție de tipul de vehicul.

Astfel, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune şi al autoturismelor electrice şi EURO 6, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 48 de lei pentru 30 de zile, şi 254 de lei pentru un an.

Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești Tabără, în perioada 13 – 30 iunie.

Potrivit CFR Călători, acestea vor opri în stația Costinești.

Pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare din/sau sosire în stația Costinești Tabără vor utiliza stația Costinești.

De asemenea, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate.

Cinci minute de mişcare pe zi pot prelungi viaţa.

Noi cercetări arată că doar cinci minute de activitate fizică moderată pe zi – cum ar fi mersul rapid, mersul pe bicicletă sau urcatul scărilor – pot preveni unul din zece cazuri de deces timpuriu.

Acest lucru nu înseamnă, însă, că cinci minute de exerciţii sunt suficiente pentru o stare de sănătate ideală.

Potrivit cercetătorilor, adulţii ar trebui totuşi să urmărească recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână.