Știri 11 iunie 2026

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 6.15, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrală.

Copiii care au participat la etapa eparhială a Concursului Național Catehetic, ,,Hristos împărtășit copiilor”, ediția a XVIII-a, vor fi premiați.

Evenimentul va avea loc mâine, de la ora 09.30, la Biserica Sfântul Mina din Constanța.

Grupurile catehetice participante la concurs vor fi premiate de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

După premiere, copiii vor vizita, alături de coordonatori, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

CRTS Constanța în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura miercuri 17 iunie, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

Șoferii ar putea să nu mai fie sancţionaţi dacă nu prezintă permisul sau talonul.

Așa arată propunerea legislativă dezbătută în Comisia juridică a Senatului, unde Poliția Rutieră poate verifica pe loc aceste documente în bazele de date oficiale.

În prezent, participanții la trafic sunt obligați ca la cererea polițistului rutier să înmâneze acestuia cartea de identitate sau, după caz, permisul de conducere sau documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, iar neprezentarea acestora este considerată contravenție.

Proiectul urmează să fie votat săptămâna viitoare în Comisia juridică, iar ulterior în plenul Senatului, ca prim for sesizat.

Profesori din 20 de județe, printre care și Constanța, se pregătesc pentru a preda elevilor un curs opțional în materie de sustenabilitate.

Astfel, elevii care vor intra pe piața muncii vor învăța înțelegerea unor teme precum eficiența energetică, consumul responsabil, economia circulară, tehnologiile verzi sau alfabetizarea digitală.

Noul curs opțional se adresează elevilor de clasa a 11 a și este în procedură de acreditare la Ministerul Educației.

Profesorii care s-au înscris pentru susţinerea examenului de definitivat îşi mai pot completa dosarele până pe 15 iunie.

Acesta poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu trebuie să fie minim 8.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar, iar persoanele care nu promovează pot fi angajate în Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar doar pe perioadă determinată.

Abuzurile sexuale asupra minorilor vor fi pedepsite mai dur.

Senatorii din comisia juridică au dat raport favorabil unui proiect de modificare a Codului Penal în ceea ce priveşte redefinirea pornografiei infantile – conform legislaţiei europene, dar şi pentru a ţine pasul cu evoluţia tehnologiei.

Astfel, pedepsele vor fi în funcție de gravitatea acestora, cu închisoare între 2 și 7 ani, pentru operațiuni de procesare, deținere, stocare și distribuire, până la închisoare de la 3 la 10 ani în cazul promovării ori expunerii în orice mod de astfel de materiale.

Totodată pot primi între 5 și 12 ani de închisoare persoanele care produc materiale ce conțin abuzuri sexuale împotriva minorilor.

Documentul va primi votul în plenul Senatului săptămâna viitoare, iar în Camera Deputaților va avea loc votul decizional.