Știri 12 iunie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie.Seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.Duminică dimineață, de la ora 6.40, va oficia o slujbă de pomenire la Monumentul Memorial Poarta Albă, pentru deținuții politic, apoi va merge în procesiune spre mănăstirea „Tuturor sfinților români” de la Poarta Albă – Galeșu, unde va săvârși Sfânta Liturghie.

CRTS Constanța în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura miercuri 17 iunie, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

Adaosul comercial la alimentele de bază este plafonat până la 31 decembrie.

Inițiativa a fost adoptată de Camera Deputaților, ca for decizional.

Măsura urmărește să contribuie la menținerea puterii de cumpărare a populației, în special în cazul produselor de bază din coșul zilnic de consum, într-un context economic marcat de inflație ridicată.

Crucea Roşie Română împreună cu angajaţii, voluntarii şi colaboratorii săi au donat ieri sânge.

Crucea Roşie Română şi Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină derulează o campanie naţională de informare şi conştientizare dedicată promovării donării voluntare şi regulate.

Crucea Roşie precizează că anul trecut doar puţin peste 3 % din populaţia rezidentă eligibilă pentru donare a făcut acest lucru.

Absolvenţii de liceu vor susține săptămâna viitoare, de luni până miercuri, evaluarea competenţelor digitale.

De asemenea, între 29 iunie și 3 iulie aceștia vor da și examenele scrise.

Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, propune majorarea plății gărzilor din sănătate în weekend și de sărbători.

Astfel, tariful orar pentru gărzi se va majora cu 100%, nu doar cu 10%, cum prevedea inițial proiectul de lege.

Potrivit ministrului, plata se face diferențiat în funcție de tipul gărzilor: de urgență, de monitorizare și gardă la domiciliu.

Trei sferturi dintre angajatori plătesc diferit oameni pe posturi similare.

De asemenea, doar 27% din angajaţi au încredere în echitatea sistemului salarial, potrivit unui studiu.

Totodată, 8 din 10 angajați spun că ar fi mai predispuşi să aplice la companii care afişează salariul şi pachetul de beneficii extrasalariale complet în anunţurile de recrutare.

Cercetarea a avut loc în contextul unei directive europene cu privire la transparenţa salarială.