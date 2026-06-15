Știri 15 iunie 2026

Acesta era ostaş creştin şi făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staţionată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu.Acest sfânt a pătimit împreună cu alţi 5 sfinţi mucenici: Pasicrat, Valentin, Nicandru, Marcian şi Iuliu veteranul.În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-şi aducă aminte de el când va sosi în faţa Domnului, căci curând va urma şi el aceeaşi soartă.Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat şi i-a amintit de făgăduinţele făcute de către Domnul pentru cei ce vor răbda până la sfârşit.Sfântul Isihie s-a încununat cu moartea martirică în anul 298, la 15 iunie, prin tăierea capului.Biserica a rânduit în această zi dezlegare la pește.

Astăzi se împlinesc 137 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu.

La 15 iunie 1889, in jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit in sanatoriul doctorului Șuţu, la vârsta de 39 de ani.

Motivul oficial al morţii a fost, conform documentelor sanatoriului „psihoză maniaco-depresivă, demenţă paralitică, sifilis şi embolie” cauzate de o intensă activitate publicistică.

Există însă şi voci care susţin că poetul de talie universală ar fi fost de fapt asasinat la comandă, deoarece incomoda politic prin operele sale.

A fost ales post-mortem la data de 28 octombrie 1948 membru al Academiei Romane.

Cu acest prilej, astăzi, de la ora 18.00, în parcul mănăstirii Dervent, la monumentul lui Mihai Eminescu, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de pomenire pentru Marele Poet, urmată de un moment din creația eminesciană.

Acesta va fi susținut de către membri ai coralei „Armonia”, corul de copii ,,Mlădițe ortodoxe” din Medgidia, corul de copii ,,Vestea cea bună” din Constanța, copiii de la școlile ” Ion Borcea” din Agigea, “Regele Carol I” din Ostrov și Băneasa.

Astăzi este Ziua internațională a energiei eoliene.

Aceasta are scopul de a oferi posibilitatea descoperirii acestui tip de energie, a puterii și posibilităților pe care le deține.

Astfel, se poate reduce poluarea cauzată de producerea energiei din arderea combustibililor fosili.

Energia eoliană reprezintă la nivel mondial unul dintre sectoarele industriale cu cea mai rapidă creștere, cu peste 100 de miliarde de dolari investiți în anul 2015.

Tot astăzi este și Ziua mondială de conștientizare a abuzului față de vârstnici.

Această zi a fost desemnată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în decembrie 2011 și reprezintă acea zi din an când întreaga lume se manifestă în mod deschis împotriva oricărei forme de abuz sau de suferință provocată persoanelor vârstnice.

Între 4 și 6% dintre persoanele în vârstă au fost victime ale unei forme de rele tratamente care pot duce la răni fizice, dar și la consecințe psihologice pe termen lung.

La nivel global, numărul persoanelor cu vârsta peste 60 de ani este estimat să atingă aproximativ 1,4 miliarde în anul 2030.

CRTS Constanța în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura miercuri 17 iunie, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

Examenul de Bacalaureat continuă săptămâna aceasta.

Până miercuri, elevii vor susține proba competențelor digitale, iar între 29 iunie și 3 iulie absolvenții de liceu vor da și examenele scrise.

Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

Aplicaţia de acces la 112 pentru persoanele cu deficienţe de auz şi vorbire este funcțională în toată țara.

La iniţierea apelului, aplicaţia transmite automat localizarea şi datele medicale ale apelantului.

Totodată, permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini şi videoclipuri.

Această aplicaţie poate fi instalată prin folosirea codurilor QR de pe site-ul STS.