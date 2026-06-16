Știri 16 iunie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 5.45, Sfânta Liturghie.După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

CRTS Constanța în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura mâine, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

CFR Călători a lansat programul estival Trenurile Soarelui 2026.

Până pe 6 septembrie, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre.

Potrivit CFR Călători, până la sfârșitul lunii, circulația trenurilor pe direcția Constanța-Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei Costinești-Mangalia pe întreaga distanță, fără oprire în stația Costinești Tabără.

Taxa de 15 lei la traversarea Podului Giurgiu-Ruse va putea fi plătită online din această săptămână.

Taxa în sens invers, Ruse – Giurgiu este de 2 euro şi se achită la autorităţile din Bulgaria.

Plata se poate face pe platforma de internet e-TarifGiurgiu.ro sau aplicaţia mobilă e-TarifGiurgiuPod.

Vor plăti taxa online doar şoferii autoturismelor şi vehiculelor de transport persoane cu cel mult nouă locuri, inclusiv şoferul.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România a lansat o platformă dedicată informării, depistării precoce și raportării cazurilor suspecte de cancer oral.

Denumită Oral Onco Check, aceasta include informații pentru pacienți și resurse practice pentru medicii stomatologi care pot semnala cazurile identificate în cabinete.

Proiectul își propune între altele creșterea ratei de depistare precoce a cancerului oral, reducerea timpului scurs de la suspiciunea clinică până la confirmarea diagnosticului și dezvoltarea primei baze de date naționale dedicate cancerului oral.

Transfăgărăşanul s-a redeschis circulației.

Traficul rutier va fi permis însă doar pe timpul zilei, între orele 7 și 21.

De obicei, acest sector de drum, închis aproximativ 8 luni pe an, se redeschidea la 1 iulie, însă drumarii au reușit acest lucru cu două săptămâni mai devreme datorită condițiilor meteo favorabile.

Unul dintre cele mai ample proiecte de screening din România, pentru cancerul de sân, a fost lansat săptămâna trecută.

Este vorba despre programul DARIA – „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces”.

Cu ajutorul acestuia, peste 119.000 de femei cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani vor beneficia de screening gratuit pentru depistarea precoce a cancerului de sân, dintre care aproximativ 15.000 din Regiunea Sud-Est.

În cadrul proiectului, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța va avea un rol important în implementarea activităților dedicate depistării precoce a cancerului de sân.

Despăgubirile pentru întârzieri de 3 ore ale zborurilor se menţin la 250 euro în UE.

Astfel, companiile aeriene vor fi obligate să le transmită pasagerilor în termen de 96 de ore, documentele necesare pentru solicitarea despăgubirilor.

De asemenea, ţările comunitare au mai convenit să păstreze neschimbate regulile care permit unui adult însoţitor să stea lângă un copil, fără a plăti o taxă suplimentară.