Știri 17 iunie 2026

Modificarea face parte dintr-un proiect de schimbare a Legii învăţământului preuniversitar, depus în Parlament, unde sunt prevăzute şi două excepţii: folosirea mobilelor în scop educativ sau în spaţiile autorizate explicit prin regulamentul intern al fiecărei şcoli.Consiliul Naţional al Elevilor solicită decidenţilor ca obiectivul să fie reducerea dependenţei de tehnologie a elevilor, creşterea atenţiei acestora în timpul orelor şi conştientizarea riscurilor pe care le presupune utilizarea greşită a acestor dispozitive.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru trotinetele electrice a devenit obligatorie.

Aceasta acoperă daune materiale până la o anumită sumă pentru întreaga perioadă, dar şi daunele rezultate în procese civile.

Preţul unei poliţe variază în general între 90 şi 300 de lei pe an, în funcţie de specificații și este valabilă numai pentru modelele care depăşesc anumite limite tehnice.

România şi Bulgaria au definitivat proiectul privind Centrul Comun de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

Anunţul a fost făcut de ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu.

Acesta va fi amplasat la Constanţa şi Varna şi vizează întărirea capacităţii de analiză şi răspuns în faţa ameninţărilor hibride din regiune.

Astfel, va fi pusă în aplicare strategia Uniunii Europene, în ceea ce priveşte securitatea portuară, cablurile submarine şi infrastructura maritimă, a adăugat ministrul.

Prețul carburanților continuă să scadă după anunțul privind semnarea unui acord provizoriu între SUA și Iran.

Astfel, un litru de benzină se vinde în medie cu 8,70 lei, iar motorina se comercializează la un preț mediu de 9,11 lei pe litru.

În această perioadă, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 15 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină.

Guvernul interimar a aprobat mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate.

Printre acestea se numără majorări de cheltuieli salariale pentru operatorii economici locali din 22 de județe care nu au înregistrat pierderi și ajutoare de urgență pentru familiile afectate de incendii, fenomene meteo severe și probleme grave de sănătate.

Valoarea totală a măsurilor propuse depășește 85 de milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetele celor 36 de operatori economici, și nu de la bugetul de stat.

Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost la energia electrică, chirii și combustibili.

Așa arată datele Institutului Naţional de Statistică, potrivit cărora, aceste creşteri de preţ au fost consemnate într-un context de inflaţie anuală de 10,9%.

Astfel, energia electrică s-a scumpit cu 55,5% în mai 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, chiriile cu 43,5%, iar motorina cu 36,8%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost la cafea, ouă şi carne.

Casele de schimb valutar din toată ţara au fost sancţionate cu aproape 3,5 milioane de lei.

Inspectorii ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii care desfăşoară activităţi de schimb valutar verificate la nivel naţional.

Principalele nereguli constatate sunt neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligaţiei privind acceptarea mijloacelor moderne de plată și efectuarea de operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate în mod exclusiv pe bază de act de identitate.