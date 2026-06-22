Știri 22 iunie 2026

S-a născut la Bucureşti în anul 1765.A fost ucenic al Sfântului Paisie Velicicovschi şi călugărit la Mănăstirea Neamţ.În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost ales mitropolit al Ţării Româneşti.A numit ierarhi în scaunele episcopale de la Argeş, Râmnic şi Buzău şi a întemeiat şcoli teologice în fiecare dintre aceste centre eparhiale.S-a îngrijit de restaurarea Catedralei mitropolitane din Bucureşti, precum şi de traducerea şi tipărirea în limba română a Vieţilor Sfinţilor.Activitatea mitropolitului Grigorie a fost întreruptă de administraţia rusă instaurată în Principatele Române şi a fost exilat timp de patru ani la Chişinău, Buzău şi Căldăruşani.Pentru viaţa şi activitatea sa, în octombrie 2005, Sfântul Grigorie a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.Racla cu moaştele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul se află în biserica Mănăstirii Căldăruşani.Biserica a rânduit în această zi dezlegare la pește.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.

Miercuri dimineață, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va face parte din soborul de arhierei care va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, cu prilejul hramului.

ANM a emis o informare meteorologică de caniculă și disconfort termic pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până miercuri, la ora 21.00.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice, iar miercuri în cele sudice.

Maximele termice vor fi cuprinse între 26…28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31…33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul și sud-estul teritoriului.

Astăzi a început Evaluarea Națională.

Elevii au susținut prima probă, la limba şi literatura română.

Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba la literatura şi limba maternă.

Primele rezultate vor fi afişate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8 iulie.

Ministerul Sănătății transmite o serie de recomandări pentru zilele care urmează.

Astfel, specialiștii recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare, între orele 11:00 și 18:00, reglarea aparatului de aer condiționat la 5°C mai puțin decât temperatura ambientală, să nu se folosească ventilatoarele dacă sunt peste 32°C, evitarea consumului de băuturi dulci cu alcool sau cu cofeină și a activităților în exterior, care implică un consum mare de energie.

De asemenea, se recomandă să se bea 1,5 – 2 litri de apă pe zi.

Muzeul de Artă Populară organizează, în această perioadă, până miercuri manifestarea „Ziua Universală a Iei”.

La evenimentul care se va derula pe platoul din fața instituției de cultură, în intervalul orar 10.00-18.00, vor fi prezente creatoare de ii și cămăși tradiționale din Muntenia, Bucovina, Transilvania și Dobrogea.

De asemenea, miercuri, intrarea la muzeu va fi gratuită pentru vizitatoarele care poartă cămăși tradiționale românești.

MAI lansează campania de informare “Niciun examen nu merită un copil pierdut”.

Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada Evaluării naționale și a Bacalaureatului.

Reprezentanții ministerului atrag atenția că în astfel de perioade cu examene, întâlnesc situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive, pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor.

Pe site-ul mai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc.