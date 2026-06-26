Știri 26 iunie 2026

Aceasta se va desfășura în perioada 1 – 19 iulie și cuprinde activități și jocuri pentru copiii din comunitatea parohială oferită de voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.Zilele disponibile pot fi rezervate în calendarul din formularul de înscriere.Acesta poate fi accesat de pe pagina de Facebook ATOM Constanța.

Astăzi este Ziua Drapelului Naţional.

Această zi a fost proclamată la 20 mai 1998 pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluţionar a decretat ca Tricolorul – roşu, galben si albastru – să reprezinte steagul naţional al tuturor românilor.

Cele trei culori împărţite în mod egal reprezintă principiul egalităţii, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea iar cifra trei este numărul perfect.

Tot astăzi este și Ziua Internațională împotriva Consumului şi Traficului de Droguri.

Iniţiativa a fost lansată în anul 1987 de Organizaţia Naţiunilor Unite, în speranţa că va reduce amploarea acestui fenomen, ajuns una dintre cele mai periculoase probleme sociale.

An de an, la 26 iunie, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate este promotorul unor campanii de informare şi sensibilizare.

În România, acest rol îi revine Agenţiei Naţionale Antidrog.

ANM a emis o informare meteorologică de caniculă și disconfort termic pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până luni, la ora 10.00.

Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar apoi și în cele de deal.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 39 de grade, iar cele minime între 14 și 25 de grade.

Valul de căldură se va menține până în primele zile ale lunii iulie.

Comisia Europeană a plătit României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro.

Acest lucru marchează a patra plată în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, menit să sprijine redresarea, creşterea economică şi competitivitatea statelor membre.

Ţara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR, şi mai are astfel timp până la sfârşitul lunii septembrie pentru a depune ultima cerere de plată.

Inaugurarea noii centrale electrotermice a municipiului Constanța trebuia să aibă loc până la sfârșitul lunii.

Momentul a fost amânat pentru 31 august, „din cauza complexității proiectului”, potrivit primarului Vergil Chițac.

Acesta a mai precizat că recepția trebuie să fie până la această dată, însă, ca să fie funcțional, termenul este 31 decembrie.