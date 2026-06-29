Știri 29 iunie 2026

Aceștia se bucură de o cinstire deosebită din partea Bisericii, deoarece au fost “căpetenii ale apostolilor” şi “învăţători ai lumii”, şi au contribuit, la răspândirea cuvântului evanghelic în multe părţi ale lumii.Sfântul Apostol Petru s-a născut în Galileea în anul 10 înainte de Hristos şi a primit la botez numele de Simon.El este fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creştinismul în țara noastră.Îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos, devine apostol, şi primeşte misiunea de a vesti tainele împărăţiei lui Dumnezeu şi de a împărtăşi harul divin.La rândul său, Sfântul Apostol Pavel, s-a născut între anii 1-5, în cetatea Tars şi a primit iniţial numele de Saul.A studiat Scriptura Vechiului Testament şi a devenit zelos păzitor al legii si aprig prigonitor al creştinilor.A participat chiar la uciderea Arhidiaconului Ştefan, când a păzit hainele ucigaşilor.Pe când însă mergea la Damasc, pentru a prigoni pe creştini, a auzit glasul lui Hristos, care l-a întrebat: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?”, ocazie cu care s-a convertit la creştinism.Episcopul Damascului, Anania, l-a botezat pe la anul 34-35 şi a primit numele Pavel.Tot atunci şi-a recăpătat vederea pe care şi-o pierduse în urma revelaţiei.Sfântul Ioan Gură de Aur a spus despre el că “este fereastra prin care lumea păgână a văzut pe Hristos”.În ziua de 29 iunie a anului 67, ambii Apostoli au fost martirizaţi la Roma, Sfântul Apostol Petru prin răstignire cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel prin tăierea capului, din porunca împăratului Nero.În România, cei doi apostoli sunt declaraţi şi ocrotitori ai penitenciarelor.Potrivit statisticilor, peste jumătate de milion de români poartă numele sfinţilor apostoli Petru si Pavel, iar aproximativ trei sferturi sunt bărbaţi.

Aproximativ 2.400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox.

Aceasta va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie.

Manifestarea va avea ca temă „Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos”, în contextul “Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar”.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an urmărește să răspundă și unor provocări specifice generației actuale, precum hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor, presiunile asupra familiei și căutarea sensului existenței.

Astăzi este Ziua Internațională a Dunării.

Aceasta este sărbătorită din anul 2004, la propunerea ţărilor riverane şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea.

Ziua marchează semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia.

ANM a emis o atenționare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până miercuri la ora 10.00.

În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Astăzi se împlinesc 505 ani de la redactarea celui mai vechi text românesc.

Scrisoarea lui Neacşu, cel mai vechi text datat, în limba română, a fost trimisă din Câmpulung Muscel, de către negustorul Neacşu catre judele Braşovului.

Aceasta se referea la mișcările militare ale Otomanilor la Dunăre și trecerea lui Mohammed-Beg prin Țara Românească.

Documentul a fost descoperit în anul 1894 în Arhivele Naționale ale județului Brașov, unde se păstrează și astăzi.

Parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului sunt invitate să ia parte la Caravana ATOM.

Aceasta se va desfășura în perioada 1 – 19 iulie și cuprinde activități și jocuri pentru copiii din comunitatea parohială oferită de voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Zilele disponibile pot fi rezervate în calendarul din formularul de înscriere.

Acesta poate fi accesat de pe pagina de Facebook ATOM Constanța.