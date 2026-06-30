Știri 30 iunie 2026

Acesta a trăit în secolul al 14-lea și încă din tinerețe a ales calea nevoințelor ascetice.După ce a petrecut mulţi ani ca pustnic pe valea pârâului Râmeţ, a dobândit darul facerii de minuni şi s-a remarcat prin viaţa sa duhovnicească smerită, adunând în jurul său ucenici.Stareţ al Mănăstirii Râmeţ a fost ales la insistenţele părinţilor.Conform inscripţiei de pe peretele care desparte naosul de pronaosul bisericii de la Râmeţ, Sfântul Ghelasie nu a fost doar stareţ al Mănăstirii, ci şi Arhiepiscop al Transilvaniei.El este astfel primul Arhiepiscop al Transilvaniei consemnat de izvoarele istorice.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.15, Sfânta Liturghie.

Tot mâine, noaptea, de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Văcăreștii Noi, din apropierea localității Lumina, care îl cinstește pe Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, unul dintre ocrotitorii așezământului monahal.

Parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului sunt invitate să ia parte la Caravana ATOM.

Aceasta se va desfășura în perioada 1 – 19 iulie și cuprinde activități și jocuri pentru copiii din comunitatea parohială oferită de voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Zilele disponibile pot fi rezervate în calendarul din formularul de înscriere.

Acesta poate fi accesat de pe pagina de Facebook ATOM Constanța.

ANM a prelungit avertizarea cod galben de caniculă și disconfort termic pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 21.00.

Valul de căldură va persista, iar în nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și în Dobrogea se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală

va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării de 27…29 de grade.

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat va avea loc mâine.

Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, ca urmare a codului roșu de caniculă emis de meteorologi pentru astăzi.

Toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate.

Autobuzele etajate de pe linia City Tour circulă după un program extins.

Plecarea în prima cursă a zilei se face la ora 09.00, atât din Gara Constanța, cât și din Cap Linie Mamaia.

Ultima cursă a zilei are loc la ora 20.40 din Gara Constanța, în timp ce ultima plecare din Cap Linie Mamaia este la ora 22.00. Autobuzele vor circula la un interval de 25 de minute.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a deschis un punct de lucru temporar în zona Piscu Negru.

Acesta este destinat asigurării primului ajutor calificat pe Drumul Național 7C – Transfăgărășan.

Măsura are ca obiectiv creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe durata sezonului estival.

Punctul de lucru va funcționa non-stop până pe 4 septembrie.