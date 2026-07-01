Știri 1 iulie 2026

S-a născut în Rădăuţi la începutul secolului al 14-lea din părinţi evlavioşi.A îmbrăcat haina monahală de tânăr la Mănăstirea Bogdana unde a primit numele de Lavrentie.El s-a retras la un schit din preajma Putnei, unde mitropolitul Moldovei, Iosif Muşat l-a hirotonit preot şi apoi egumen al schitului pe tânărul Lavrentie.De atunci aşezământul monahal s-a numit schitul lui Lavrentie sau Schitul Laura.În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, Lavrentie a fost numit Episcop al Rădăuţilor iar Mănăstirea Bogdana a fost numită Catedrală Episcopală.Înainte de mutarea sa la Domnul a cerut să fie tuns schimnic, luând numele de Leontie.Sfintele sale moaşte se află în biserica Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi.În anul 1992, Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinţilor cu zi de prăznuire 1 iulie.Tot astăzi, Biserica îi cinsteşte şi pe sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, ocrotitorii spitalelor.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la mănăstirea Văcăreștii Noi din apropierea localității Lumina.

Ierarhul nostru, va săvârși, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.

Așezământul monahal îl cinstește pe Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, unul dintre ocrotitorii spirituali ai mănăstirii.

Mâine seară, de la ora 20.40, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului sunt invitate să ia parte la Caravana ATOM.

Aceasta a debutat astăzi și se va desfășura până pe 19 iulie.

Caravana cuprinde activități și jocuri pentru copiii din comunitatea parohială oferită de voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

Pentru detalii, poate fi accesată pagina de Facebook ATOM Constanța.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de grupele 0 și A, care se mețin în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

ANM a prelungit avertizarea cod galben de caniculă și disconfort termic pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 21.00.

Astfel, valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării, de 27…29 de grade.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că Bulgaria a finalizat lucrările de reparaţie pe Podul Giurgiu-Ruse.

Astfel, circulaţia rutieră pe acest pod a fost restabilită definitiv, de ieri, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule.

MAE reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informaţiile disponibile pe site-ul MAE, cât şi aplicaţia ‘Călătoreşte informat’, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Românii vor plăti preţuri mai mari pentru produsele comandate prin intermediul platformelor de comerţ online din afara Uniunii Europene.

După introducerea de către guvern, la 1 ianuarie, a taxei logistice de 25 de lei pe colet, de astăzi intră în vigoare şi taxa vamală de 3 euro, decisă de autorităţile europene, şi care se aplică uniform în toate statele membre ale UE.

Taxa de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie de produse şi se va adăuga celei logistice pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro.