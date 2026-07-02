Știri 2 iulie 2026

Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare a fost domnul Moldovei între anii 1457 şi 1504.El a rămas în memoria poporului nostru cu apelativul cel Mare datorită calităţilor sale umane, de om politic, de strateg şi de diplomat.Totodată, acţiunile sale fără precedent pentru apărarea integrităţii ţării şi a creştinismului, dar şi iniţiativele pentru dezvoltarea culturii au produs admiraţie din partea unor iluştri contemporani.Papa Sixtus al 4-lea l-a numit “Athleta Christi”, adică atletul lui Hristos, iar medicul veneţian Matteo Muriano îl aprecia ca un om foarte înţelept, îndurător, drept, darnic şi iubit mult de supuşii săi.Pentru cele 44 de ctitorii de biserici şi mânăstiri dar şi pentru calităţile şi faptele sale, Biserica Ortodoxă Română a hotărât în anul 1992 trecerea sa în rândul sfinţilor, cu data de sărbătorire la 2 iulie, ziua mutării sale către Domnul.Mormântul sfântului domnitor se află în biserica ctitoriei sale de la Mânăstirea Putna.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această seară la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.

Mâine dimineață, de la ora 6.30, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, iar seara, de ora 19.00, va oficia Taina Sfântului Maslu, tot la Catedrală.

Sâmbătă dimineață, de la ora 7.30, va săvârși Sfanta Liturghie la mănăstirea ,,Peștera Sfântului Apostol Andrei,, din apropierea comunei Ion Corvin, jud. Constanța.

Seara, de la ora 20.40, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de grupele 0 și A, care se mețin în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Stația de autobuz „Piața Griviței” de pe strada I.G. Duca, a revenit la vechea locație.

Aceasta a fost mutată temporar, pe durata lucrărilor de reabilitare a tramei stradale.

Noua stație, care deservește liniile 48 și 101, este semnalizată corespunzător, prin marcaj galben pe carosabil și însemnele CT BUS pe stâlpul de iluminat din proximitate.

Senatul a votat împotriva legii care interzice vapatul în spațiile închise.

Aceasta ar fi oferit o ”protecție sporită nefumătorilor”, inclusiv copiilor – potrivit inițiatorilor acestui proiect.

În prezent, legislația interzice fumatul în sensul clasic în spațiile publice închise, în timp ce folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun.

Plafonarea prețului la motorină ar putea fi prelungită cu trei luni.

Un proiect de lege în acest sens a fost depus la Parlament de către deputatul Bogdan Ivan.

Este vorba despre același proiect de lege care a fost valabil timp de trei luni și care prevedea o limitare a exporturilor, a adaosului comercial pentru companii și reducerea accizei pe litrul de motorină standard cu 36 de bani.

Locuinţele s-au scumpit foarte mult în Europa ultimilor 10 ani.

Conform datelor Eurostat, între anii 2015 şi 2025, costurile de construcţie pentru clădirile rezidenţiale noi au crescut în Uniunea Europeană cu aproape 48%.

Cele mai scumpe locuinţe se găsesc în Luxemburg, Austria sau Portugalia, cu preţuri care pot depăşi cu mult media continentală, iar cele mai ieftine sunt în Bulgaria, România şi Grecia.