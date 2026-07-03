Știri 3 iulie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 19.00, Taina Sfântului Maslu.Mâine, de la ora 7.30, va săvârși Sfanta Liturghie la mănăstirea ,,Peștera Sfântului Apostol Andrei,, din apropierea comunei Ion Corvin, jud. Constanța, unde îl va instala pe noul stareț, Protosinghel Andrei Jilcu.Seara, de la ora 20.40, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Astăzi este marcată Ziua Internaţională Fără Pungi de Plastic.

Ambalaje folosite pe scară largă în ultimele decenii, acestea au devenit o permanentă sursă de poluare a mediului înconjurător.

Ajunse în ape, acestea sunt înghițite de pești, broaște țestoase și alte animale marine, punându-le viețile în pericol.

În anul 2015, Parlamentul European le-a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să reducă prin lege utilizarea pungilor de plastic.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de grupele 0 și A, care se mețin în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pentru aproape toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.00.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu rafale de 50…70 km/h și grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Două treceri de pietoni de pe Șoseaua Mangaliei și bulevardul Aurel Vlaicu au fost desființate.

Conform unui comunicat al Primăriei Constanța, în cazul trecerii de pietoni de pe bulevardul Aurel Vlaicu, situată în apropierea intersecției cu strada Dispensarului, măsura a fost luată deoarece aceasta se afla la aproximativ 100 de metri de trecerea de pietoni semaforizată din dreptul Universității „Ovidius”.

Prin implementarea acestor măsuri s-a urmărit creșterea siguranței participanților la trafic, precum și fluidizarea traficului rutier.

Tariful mediu pentru distribuția gazelor a scăzut de la 1 iulie.

Potrivit unui comunicat al ANRE, tariful mediu ponderat a scăzut de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, o reducere de 7,1%.

Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului.

Unele dintre cremele de protecție solară ar putea fi ineficiente.

În urma unui studiu efectuat din anul 2022 până în prezent pe aceste produse, au fost analizate 65 de creme de protecţie solară de pe piață.

Astfel, 8 din 10 au prezentat un risc chimic, aproape unul din şase s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50 + aveau, în realitate, o protecţie de până la cinci ori mai mică, atrage atenţia Asociaţia InfoCons.

Consumatorul este astfel, subprotejat şi se expune la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung şi risc crescut de cancer de piele.