Știri 13 iulie 2026

Ierarhul nostru, va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.După slujbă va rosti un cuvânt de învățătură.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ANM a emis o atenționare cod galben de averse însemnate cantitativ pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 22.00.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse vijelii și grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Astăzi începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu.

Absolvenţii de gimnaziu şi părinţii lor, asistaţi de foştii diriginţi, pot completa fişele cu opţiuni de licee şi profiluri până pe 20 iulie.

Pe 22 iulie, va avea loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii anului şcolar 2026 – 2027.

Rezultatele finale de la Bacalaureat au fost publicate ieri, cu o zi mai devreme decât termenul iniţial.

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, indică o creştere a ratei de promovare, până la aproape 77%, faţă de 74,8% înainte de contestaţii.

Rezultatele sunt disponibile pe platforma dedicată bacalaureat.edu.ro.

Frontiera maritimă a României va fi protejată, în perioada imediat următoare, cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase.

Este vorba despre dronele Triton, care sunt capabile să detecteze mine submarine și flotabile și drone marine periculoase.

Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne, aflate acum în faza de testare la Garda de Coastă, există și sursă de finanțare.

România are cei mai mulți copii din Europa care nu sunt cuprinși în educația preșcolară.

Datele organizației “Salvați Copiii” arată că este vorba despre 21,8% dintre copiii români din această grupă de vârstă, față de 9,8% media UE.

Sărăcia, dar și lipsa actelor sau a locurilor suficiente, sunt principalele motive.

Statul român le acordă angajatorilor un stimulent financiar lunar de 330 de lei pentru fiecare elev sau student angajat pe perioada vacanțelor.

Sprijinul reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință și poate fi acordat pentru o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Diferența dintre stimulent și salariul realizat trebuie acoperită de firme din fonduri proprii.