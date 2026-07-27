Știri 27 iulie 2026

Originar din Nicomidia, a primit la naştere numele de „Pantoleon”, adică „cel întru toate puternic, ca un leu”.A deprins secretele medicinei alături de un doctor din cetate, iar prin mijlocirea preotului Ermolae, a deprins învăţătura de credinţă.A fost botezat de Ermolae şi i s-a pus numele Pantelimon, adică „cel cu totul milostiv”.Acest nume este pe deplin ilustrat de viaţa sa, deoarece s-a dedicat bolnavilor pe care i-a tămăduit cu iscusinţa medicului, dar şi cu puterea credinţei.S-a mutat la Domnul în jurul anului 305, în timpul persecuţiilor lui Diocleţian, a fost supus la chinuri grele şi în cele din urmă decapitat.Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon este unul dintre cei mai populari sfinţi din calendarul creştin.El este invocat deseori de către cei în suferinţe, ca unul care aduce grabnică vindecare.O parte din sfintele sale moaște se află în Catedrala arhiepiscopală ’’Sfinții Apostoli Petru și Pavel’’ din Constanța.

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” III din Constanța organizează școala de vară “Copilărie binecuvântată”.

Aceasta a debutat astăzi și se desfășoară până pe 7 august, de luni până vineri, între orele 9.00 și 12.00.

Copiii vor avea parte de un program ce cuprinde desen, pictură, literatură, dezvoltare personală, educație pentru sănătate, teatru, cor, jocuri sportive și dans.

Parohia” Sfinții Împărați Constantin și Elena” III se află în cartierul Km 4-5, în incinta unității militare.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează ediția a noua a Școlii de vară.

Aceasta se va desfășura gratuit, în perioada 3 – 14 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

Proiectul cuprinde diverse jocuri și activități recreative, ateliere de formare, vizite, plimbări, dar și participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea copiilor.

Înscrierile se fac până joi, la pangarul bisericii “Sfântul Vasile cel Mare” din cartierul constănţean Inel II, dar și online, printr-un link, pe pagina de Facebook a parohiei.

Ministerul Educației va oferi stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la examenele naţionale.

Ministerul a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre de Guvern.

„Sumele propuse sunt de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obţinut media 10 la Evaluarea naţională 2026 şi 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a Bacalaureatului, inclusiv sesiunea specială”, potrivit ministerului.

În sesiunile din vara acestui an, 93 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la Bacalaureat şi 7 absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la Evaluarea naţională.

27 de cabinete medicale din sud-estul țării au primit aparatură modernă, pentru salvarea nou născuților.

Este vorba despre un proiect derulat în ultimii 4 ani, de către Organizația ’’Salvați Copiii’’ România și partenerii săi.

Investiția de 3,5 milioane de euro aduce ecografe portabile și defibrilatoare în zonele rurale defavorizate.

Scopul principal este reducerea mortalității infantile, capitol la care România se află pe primul loc în Europa.

Proiectul „Primul pas spre sănătate” a ajuns și în Dobrogea, unde au fost dotate cu aparatură cabinete medicale din 17 localități, printre care Cogealac, Lumina, Corbu, Crișan și Jurilovca.

Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri sau cafenele poate expune datele personale.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă dezactivarea conectării automate la rețele Wi-Fi, verificarea denumirii rețelei cu personalul locației, atunci când este posibil și utilizarea datelor mobile pentru tranzacții financiare.