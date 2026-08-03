Știri 3 august 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.Miercuri, Biserica Ortodoxă Română îl va cinsti pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul).Cu acest prilej, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, de la Grupul Social Ceres, din apropierea localității Mihail Kogălniceanu.Tot miercuri, de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța.Totodată, va sfinți racla care adăpostește o particică din moaștele Sfântului Vasile cel Mare, primită în dar din Sfântul Munte Athos, în anul 2023.Joi, Biserica Ortodoxă va prăznui Schimbarea la Față a Domnului Nostru Iisus Hristos.Astfel, de la ora 7.30, ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Gheorghe” din localitatea Dobromir, cu prilejul cinstirii hramului altarului de vară.De la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sf. Mina” din Parcul Tăbăcărie, care are hramul de vară Schimbarea la Față a Domnului.Apoi, la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este foarte scăzută.

De asemenea, sunt necesari zilnic cel puțin 60 de donatori, pentru ca rezervele să poată acoperi solicitările venite din spitale.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna aceasta.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ATOM Constanța organizează și Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

Limitarea zahărului în primii doi ani de viață poate reduce riscul de demență.

Cercetătorii au analizat date de la aproximativ 65.000 de persoane din Marea Britanie și au constatat că ratele de demență erau cu 23% mai mici în rândul celor care și‑au petrecut primii doi ani de viață sub raționalizarea zahărului decât în rândul celor născuți după încheierea acesteia, în anul 1953.

Cu toate acestea, oamenii de știință și organizațiile de prevenire a demenței au avertizat că este nevoie de mai multe cercetări pentru a demonstra dacă aportul de zahăr în primii ani de viață poate fi legat direct de dezvoltarea creierului.

Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pe durata lunii august, din cauza scăderii producției de energie electrică provocate de secetă.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu vicepremierul Ucrainei, responsabil de portofoliul energiei, despre sprijinirea României cu electricitate în perioadele de consum maxim.

În paralel, autoritățile române discută cu parteneri din Bulgaria și Grecia pentru suplimentarea importurilor.

Ilie Bolojan a lansat, totodată, un apel la economisirea voluntară a energiei, mai ales în orele de seară, când există un deficit.

Producătorii de electrocasnice vor fi obligați să le repare pe acestea chiar și după expirarea garanției legale.

Este o nouă directivă care a intrat în vigoare în această săptămână, impusă de Comisia Europeană.

Repararea se va face contra-cost, dar la preț rezonabil, și în cel mai scurt timp posibil.

Comisia a motivat că prin această reformă, produsele pot avea o durată de viață prelungită.