Știri 9 octombrie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Învierii Domnului.Duminică, de la ora 8.00, va săvârși Sfânta Liturghie la biserica “Sfântul Mare Mucenic Mina” din Constanța.

Radio Dobrogea are o nouă imagine pe internet.

Astfel, site-ul nostru radiodobrogea.ro își întâmpină vizitatorii cu un nou aspect vizual, care oferă mai multe informații și mai multă ușurință în folosirea lui.

Mai multe ne-a spus directorul Radio Dobrogea, Părintele Lector Universitar Doctor Valentin Ioan Istrati:

Despre avantajele noii identități vizuale ale site-ului nostru de internet radiodobrogea.ro aflăm detalii de la Inginerul Andrei Dumitriu, administrator Init 3 Systems:

Muzeul de Artă Populară Constanța organizează un atelier de pictură pe sticlă cu tema „Sfânta Parascheva”.

Acesta se va desfășura miercuri, 14 octombrie, de la ora 10.00 și se adresează copiilor de peste 9 ani, dar și adulților.

Sursa de inspirație este o icoană pictată în prima jumătate a secolului al XIX-lea într-un atelier din Țara Oltului.

Taxa de participare este de 60 de lei/ persoană, iar în cost sunt incluse toate materialele de lucru.

Înscrierile se fac în intervalul orar 08.00-15.30, până marți, 13 octombrie inclusiv, la numărul de telefon: 0241 61 61 33.

Autobuzele de pe liniile 48 și 101 nu vor mai vira la dreapta la Fantasio.

CT BUS anunță că măsura a fost luată din cauza unei lucrări la o gură de canalizare din intersecția bd. Ferdinand cu str. Mihai Viteazu, pe sensul către Poarta 2.

Călătorii nu vor fi afectați, astfel că autobuzele vor deservi toate stațiile prevăzute pe traseele liniilor 48 și 101 și pe durata devierii temporare.

CFR Călători suplimentează în această perioadă capacitatea trenurilor care circulă spre şi dinspre Iaşi.

Măsura este luată pentru a răspunde cererii crescute generate de pelerinajul la Sfânta Cuv. Parascheva care se desfășoară până joi, 15 octombrie.

Totodată, oamenii sunt sfătuiţi să-şi rezerve din timp biletele.

Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost scoasă ieri dimineaţă din Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi aşezată într-un baldachin special, pentru ca pelerinii să se poată închina.

Camera Deputaţilor a adoptat mai multe modificări la actul normativ privind circulaţia pe drumurile publice a motocicletelor şi mopedelor.

Proiectul de lege permite motocicliştilor să folosească benzile de circulaţie dedicate transportului în comun şi să înainteze pe lângă coloanele de maşini oprite la semafor sau la barieră, cu respectarea măsurilor de siguranţă.

Potrivit inițiatorilor, sunt prevăzute măsuri pentru fluidizarea traficului.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

Facturile la încălzire ale românilor, care au centrale pe gaz sau sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire, nu vor crește în această iarnă.

În schimb, prețurile la electricitate s-ar putea majora cu peste 20%.

Estimările au fost făcute de Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Potrivit acestuia, evoluția depinde inclusiv de repornirea centralei nucleare de la Cernavodă.

Unitatea este, în prezent, oprită din cauza debitului scăzut al Dunării și nu există un termen pentru repunerea ei în funcțiune.